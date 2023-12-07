Он отметил, что его уход с должности представителя президента в Верховной Раде был обсужден с Владимиром Зеленским несколько дней назад.

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Я занимаюсь несколькими чисто военными проектами, из-за чего приходится много бывать возле линии фронта. Соответственно, не всегда успеваю выполнять полномочия представителя президента Украины в Раде,

– объяснил Вениславский.

Что известно о Вениславском

Вениславский является народным депутатом от партии "Слуга народа" и членом комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

Он занимал должность представителя президента в Раде с 12 сентября 2022 года. До этого был представителем президента в Конституционном суде.

Заметим, что накануне увольнения Вениславский рассказал, что в Украине готовят законопроект, предусматривающий вручение повесток по электронной почте и заказным письмом.