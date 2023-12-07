Зеленский решил освободить Вениславского от занимаемой должности в Верховной Раде. Пока причины такого решения президента доподлинно неизвестны.
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Зеленский уволил Вениславского с должности
На сайте президента Украины 7 декабря появился указ, в котором было принято кадровое решение относительно исполняющего обязанности представителя главы государства в Верховной Раде.
Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины,
– говорится в указе.
Указ про освобождение Вениславского с должности / Скриншот 24 Канала
В настоящее время неизвестно, из-за чего Вениславского могли уволить с занимаемой должности. Кроме того, в документе не указано, кто именно заменит бывшего представителя президента, а также куда переведут самого Вениславского.
Что известно о деятельности Федора Вениславского
- Федора Вениславского избрали на внеочередных парламентских выборах 2019 народным депутатом от партии "Слуга народа". Он является специалистом в области создания государства и прав человека.
- Сначала он являлся представителем президента Украины в Конституционном Суде Украины. Он представлял сторону главы государства по делу о конституционности Указа Президента по поводу досрочного прекращения полномочий Верховной Рады.
- В сентябре 2022 Вениславский стал представителем президента Украины в Верховной Раде. Он также является членом комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.
Вениславский рассказал об изменениях в мобилизации украинцев
- Федор Вениславский дал большое интервью, в котором рассказал о работе над новым законопроектом об изменениях в мобилизации. Так, он рассказал, что украинцев могут обязать носить с собой военный билет.
- Он также рассказал, что в проекте закона планируют прописать возможность вручения повесток по электронной почте и заказным письмом. По словам Вениславского, это публичная повестка.
- Вениславский также отметил, что изменения в мобилизации могут касаться студентов. В частности, это касается тех людей, которые получают второе высшее образование.