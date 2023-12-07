Зеленський вирішив увільнити Веніславського від обійманої посади у Верховній Раді. Наразі причини такого рішення президента достеменно невідомі.

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Зеленський увільнив Веніславського

На сайті президента України 7 грудня з'явився указ, у якому ухвалили кадрове рішення стосовно виконувача обов'язків представника глави держави у Верховній Раді.

Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обов'язків Представника Президента України у Верховній Раді України,

– мовиться в указі.



Указ про увільнення Веніславського з посади / Скриншот 24 Каналу

Наразі достеменно невідомо, через що Веніславського могли увільнити з обійманої посади. Крім того, у документі не зазначено, хто саме замінить колишнього представника президента, а також куди переведуть самого Веніславського.