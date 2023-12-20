Народного депутата Федора Вениславского уволили с должности представителя президента в Верховной Раде 7 декабря. По его словам, увольнение было обсуждено с Владимиром Зеленским.

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Новая представительница президента в Верховной Раде

В Офисе Президента 20 декабря был обнародован указ о назначении на должность Галины Михайлюк, которая является нардепкой от партии "Слуга народа", а также заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Назначить Михайлюк Галину Олеговну Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины с согласия,

– говорится в указе.

Указ о назначении Михайлюк на должность / Скриншот 24 Канала

Ранее Михайлюк была советницей по подготовке законов Консультативной миссии Европейского Союза в Украине в течение 2015 – 2019 годов.

Нардепка руководила проектами "Улучшение законодательных возможностей в сфере реформирования сектора гражданской безопасности в Верховной Раде Украины с помощью лучших практик ЕС" и "Усиление роли Верховной Рады Украины в улучшении регуляторной политики путем укрепления влияния законодательства".

Она также работала профессором в Киево-Могилянской академии в период с 2012 – 2022 годов. В то же время Михайлюк является доцентом Украинского свободного университета в Мюнхене. Имеет степень доктора юридических наук.

Что известно об увольнении Вениславского