Народного депутата Федора Вениславского уволили с должности представителя президента в Верховной Раде 7 декабря. По его словам, увольнение было обсуждено с Владимиром Зеленским.
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Новая представительница президента в Верховной Раде
В Офисе Президента 20 декабря был обнародован указ о назначении на должность Галины Михайлюк, которая является нардепкой от партии "Слуга народа", а также заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Назначить Михайлюк Галину Олеговну Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины с согласия,
– говорится в указе.
Указ о назначении Михайлюк на должность / Скриншот 24 Канала
Ранее Михайлюк была советницей по подготовке законов Консультативной миссии Европейского Союза в Украине в течение 2015 – 2019 годов.
Нардепка руководила проектами "Улучшение законодательных возможностей в сфере реформирования сектора гражданской безопасности в Верховной Раде Украины с помощью лучших практик ЕС" и "Усиление роли Верховной Рады Украины в улучшении регуляторной политики путем укрепления влияния законодательства".
Она также работала профессором в Киево-Могилянской академии в период с 2012 – 2022 годов. В то же время Михайлюк является доцентом Украинского свободного университета в Мюнхене. Имеет степень доктора юридических наук.
Что известно об увольнении Вениславского
- Владимир Зеленский 7 декабря принял новое важное кадровое решение. Он решил уволить Вениславского от занимаемой должности в Верховной Раде. Политик является народным депутатом партии Слуга народа и членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Никаких уточнений причин обнародовано не было. Указ был опубликован на официальном сайте президента.
- В тот же день народный депутат прокомментировал свое увольнение с должности представителя президента в Верховной Раде. Он заверил, что не может выполнять свои полномочия из-за большой занятости. По словам депутата, сейчас он будет заниматься проектами, напрямую касающимися военных. Совмещать эти проекты и работу в Верховной Раде Вениславский больше не может.
- Вениславский занимал должность представителя президента в Верховной раде с сентября 2022 года.