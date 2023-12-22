Собственно, отправила Верховная Рада соответствующий законопроект с номером 9111 в Офис Президента еще 24 ноября. И 21 декабря стало известно, что Владимир Зеленский инциативу утвердил, поставив на ней свою подпись.

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Нововведения по гуманитарке

В тексте документа говорится, что на период военного или чрезвычайного положения и в течение трех месяцев после его окончания правительство имеет право:

устанавливать упрощенный порядок признания помощи гуманитарной – то есть без решения специального органа по вопросам гуманитарной помощи;

рассматривать и принимать решение о расширении списка получателей гуманитарной помощи.

В реальной жизни это существенно упростит жизнь волонтерам, которые перевозят гуманитарную помощь через границу. Им не придется проходить бюрократический ад для того, чтобы груз, который они везут, признали гуманитарным.

В то же время согласно этому документу таможенное оформление гуманитарных грузов будет происходить без уплаты каких-либо средств государству.

Товары или предметы гуманитарной помощи, которые не могут использовать по целевому назначению, имеют право вернуть донору. В соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Украины, за счет донора,

– также говорится в источнике.

Этот документ, среди прочего, предусматривает возможность предоставления Украиной гуманитарной помощи партнерам. Речь идет не только о средствах, но и человеческом ресурсе. Принимать соответствующее решение в случае необходимости должен будет именно президент, а порядок его выполнения – Кабмин.

Обратите внимание! Закон № 9111 вступит в силу 21 января – то есть через один месяц со дня его опубликования. В то же время правительству поручили принять меры для обеспечения представления отчетности в электронной форме с помощью автоматизированной системы регистрации с 1 января 2024 года.

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