Власне, відправила Верховна Рада відповідний законопроєкт з номером 9111 до Офісу Президента ще 24 листопада. І 21 грудня стало відомо, що Володимир Зеленський інціативу затвердив, поставивши на ній свій підпис.

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Нововведення щодо гуманітарки

У тексті документа йдеться, що на період воєнного або надзвичайного стану та протягом трьох місяців після його закінчення уряд має право:

встановлювати спрощений порядок визнання допомоги гуманітарною – тобто без рішення спеціального органу з питань гуманітарної допомоги;

розглядати та ухвалювати рішення про розширення переліку отримувачів гуманітарної допомоги.

У реальному житті це суттєво спростить життя волонтерам, які перевозять гуманітарну допомогу через кордон. Їм не доведеться проходити бюрократичне пекло для того, аби вантаж, що вони везуть, визнали гуманітарним.

Водночас згідно з цим документом митне оформлення гуманітарних вантажів відбуватиметься без сплати будь-яких коштів державі.

Товари чи предмети гуманітарної допомоги, які не можуть використати за цільовим призначенням, мають право повернути донору. Відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, коштом донора,

– також йдеться у джерелі.

Цей документ, з-поміж іншого, передбачає можливість надання Україною гуманітарної допомоги партнерам. Йдеться не лише про кошти, а й людський ресурс. Ухвалювати відповідне рішення у разі потреби повинен буде саме президент, а порядок його виконання – Кабмін.

Зверніть увагу! Закон №9111 набере чинності 21 січня – тобто через один місяць з дня його опублікування. Водночас уряду доручили вжити заходів для забезпечення подання звітності в електронній формі за допомогою автоматизованої системи реєстрації з 1 січня 2024 року.

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