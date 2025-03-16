Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что США и Россия могут договориться о начале мирных переговоров в широком контексте. Главный вопрос – это выход на договоренности о прекращении огня, которые может сдвинуть с мертвой точки Дональд Трамп.

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Здесь есть сложные процедурные аспекты.

"Например, сейчас фронт нестабилен. Мы видим, какие бои идут на границе между Сумской и Курской областями, непростая ситуация на востоке Украины, поэтому нужно определить линию соприкосновения. Далее – механизм надзора, а также способы согласования конфликтных ситуаций, которые неизбежно будут возникать. Как быстро прекращать нарушения режима огня? Какие механизмы должны действовать для этого", – сказал Владимир Фесенко.

Чего ожидать от Путина

Он добавил, что, вероятно, ключевым гарантом процедуры прекращения огня будут США. Спутниковая разведка в этом будет помогать. У Трампа есть личный интерес в прекращении огня, а значит, это может сработать. Владимир Путин тоже заинтересован в сохранении связи с Трампом.

Но все равно рисков хватает. Договориться о самой процедуре прекращения огня будет непросто. Интересно, удастся ли выйти в течение месяца на какое-то соглашение о прекращении огня. А дальше – удастся ли удержать это прекращение огня в течение 30 дней. Вероятно, Путин будет прибегать к провокациям – это его традиционный стиль,

– сказал Владимир Фесенко.

Он добавил, что Путин будет выдвигать требования Украине на эти 30 дней, а если она их не выполнит, то он прекратит режим тишины. Фесенко предположил, что российский диктатор будет шантажировать не только украинцев, но и американцев, чтобы те давили на Украину.

"Таких проблемных вопросов будет много. Риски, безусловно, остаются, поэтому я бы не сказал, что сейчас доминирует оптимизм. Его стало больше, возникла перспектива выйти на какие-то реальные, практические мирные переговоры, в частности по прекращению огня. В то же время есть много опасений и осознание больших рисков", – отметил Фесенко.

Он добавил,, что сейчас Путин торгуется и выдвигает свои требования. Однако Украина тоже будет иметь требования к Путину и России. В частности, это компенсация убытков, которых Россия нанесла Украине, возвращение пленных.