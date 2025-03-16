Пока никаких предпосылок для завершения войны или устойчивого перемирия нет. Такое мнение 24 Каналу высказал юрист и блогер Марк Фейгин, заметив, что Москва никогда не займет справедливую позицию.

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К чему Путин склоняет Трампа

До сих пор никто не услышал официального плана Дональда Трампа для завершения войны. Пока все обсуждают предложения, которые озвучила Украина, а перед тем президент Франции Эммануэль Макрон. Речь идет о 30-дневном перемирии. Оно должно стать предпосылкой для переговоров.

Если американцы на встрече в Джидде согласились с этим планом, то это означает, что они имели такой же сценарий. До апреля остается полмесяца. Можно ли до этого времени обо всем договориться? Да, если Россия откажется от своих условий,

– сказал Марк Фейгин.

К сожалению, Кремль этого не сделает. Наоборот Владимир Путин будет убеждать Трампа, чтобы тот уговорил Украину пойти на его требования – отказаться от 4 областей. Все сводится к тому, что глава Кремля стремится продолжать давление, чтобы получить территориальные уступки со стороны Украины.

"Путин может паразитировать на теме Курщины, нагонять страх, говорить, что ВСУ якобы окружены. Но не нужно поддаваться. Он попытается максимально нажать, чтобы Трамп так же нажал на Киев", – добавил Фейгин.

Какие 2 решения может принять Трамп

Далее все будет зависеть от позиции президента США. Он может дальше убеждать Украину пойти на уступки, или сказать, что требования России стали слишком большими. Тогда нужно ввести более сильные санкции, но в такое развитие событий пока сложно поверить.

В отношениях между Москвой и Вашингтоном есть материальная составляющая. То они делят "Северный поток", то еще что-то. Это прямая материальная заинтересованность, которая вредит политическим решениям. Трамп не хочет портить отношения с Путиным,

– подчеркнул юрист.

Однако, делать это ему становится все труднее. Европа показала, что может перенять лидерство в сфере безопасности. Для американского истеблишмента, республиканцев – это сигнал, что определенные вопросы могут решать вообще без участия США. Учитывая это Трамп вынужден, хотя бы публично, но корректировать свое поведение.