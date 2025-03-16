Поки ніяких передумов для завершення війни чи сталого перемир'я немає. Таку думку 24 Каналу висловив юрист і блогер Марк Фейгін, зауваживши, що Москва ніколи не займе справедливу позицію.

До теми 30-денне перемир'я у війні: яка позиція України, США та Росії, і що хоче кожна зі сторін

До чого Путін схиляє Трампа

Досі ніхто не почув офіційного плану Дональда Трампа для завершення війни. Поки всі обговорюють пропозиції, які озвучила Україна, а перед тим президент Франції Еммануель Макрон. Мовиться про 30-денне перемир'я. Воно має стати передумовою для переговорів.

Якщо американці на зустрічі у Джидді погодились з цим планом, то це означає, що вони мали такий самий сценарій. До квітня залишається пів місяця. Чи можна до цього часу про все домовитися? Так, якщо Росія відмовиться від своїх умов,

– сказав Марк Фейгін.

На жаль, Кремль цього не зробить. Навпаки Владімір Путін переконуватиме Трампа, щоб той вмовив Україну піти на його вимоги – відмовитися від 4 областей. Все зводиться до того, що очільник Кремля прагне продовжувати тиск, щоб здобути територіальні поступки з боку України.

"Путін може паразитувати на темі Курщини, наганяти страх, казати, що ЗСУ нібито оточені. Але не потрібно піддаватися. Він спробує максимально натиснути, щоб Трамп так само натиснув на Київ", – додав Фейгін.

Які 2 рішення може ухвалити Трамп

Далі все залежатиме від позиції президента США. Він може далі переконувати Україну піти на поступки, або сказати, що вимоги Росії стали занадто великими. Тоді потрібно ввести сильніші санкції, але в такий розвиток подій поки складно повірити.

У відносинах між Москвою та Вашингтоном є матеріальна складова. То вони ділять "Північний потік", то ще щось. Це пряма матеріальна зацікавленість, яка шкодить політичним рішенням. Трамп не хоче псувати стосунки з Путіним,

– наголосив юрист.

Однак, робити це йому стає дедалі важче. Європа показала, що може перейняти лідерство у сфері безпеки. Для американського істеблішменту, республіканців – це сигнал, що певні питання можуть вирішувати взагалі без участі США. З огляду на це Трамп змушений, хоча б публічно, але коригувати свою поведінку.