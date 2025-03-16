Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що США та Росія можуть домовитися про початок мирних переговорів у широкому контексті. Головне питання – це вихід на домовленості про припинення вогню, які може зрушити з мертвої точки Дональд Трамп.

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Тут є складні процедурні аспекти.

"Наприклад, зараз фронт нестабільний. Ми бачимо, які бої тривають на кордоні між Сумською та Курською областями, непроста ситуація на сході України, тому потрібно визначити лінію зіткнення. Далі – механізм нагляду, а також способи узгодження конфліктних ситуацій, які неминуче виникатимуть. Як швидко припиняти порушення режиму вогню? Які механізми мають діяти для цього", – сказав Володимир Фесенко.

Чого очікувати від Путіна

Він додав, що, ймовірно, ключовим гарантом процедури припинення вогню будуть США. Супутникова розвідка у цьому буде допомагати. У Трампа є особистий інтерес у припиненні вогню, а отже, це може спрацювати. Владімір Путін теж зацікавлений у збереженні зв’язку з Трампом.

Але все одно ризиків не бракує. Домовитися про саму процедуру припинення вогню буде непросто. Цікаво, чи вдасться вийти протягом місяця на якусь угоду про припинення вогню. А далі – чи вдасться утримати це припинення вогню упродовж 30 днів. Ймовірно, Путін вдаватиметься до провокацій – це його традиційний стиль,

– сказав Володимир Фесенко.

Він додав, що Путін висуватиме вимоги Україні на ці 30 днів, а якщо вона їх не виконає, то він припинить режим тиші. Фесенко припустив, що російський диктатор шантажуватиме не тільки українців, але й американців, щоб ті тиснули на Україну.

"Таких проблемних питань буде багато. Ризики, безумовно, залишаються, тому я б не сказав, що зараз домінує оптимізм. Його стало більше, виникла перспектива вийти на якісь реальні, практичні мирні переговори, зокрема щодо припинення вогню. Водночас є багато побоювань і усвідомлення великих ризиків", – зазначив Фесенко.

Він додав, що наразі Путін торгується і висуває свої вимоги. Однак Україна теж матиме вимоги до Путіна та Росії. Зокрема, це компенсація збитків, яких Росія завдала Україні, повернення полонених.