Начнут действовать новые унифицированные графики: как будут отключать свет 16 декабря

Украина продолжает жить по графикам отключений света. В Укрэнерго сообщили, как будут отключать электроэнергию в понедельник, 16 декабря.

В этот день графики будут действовать с 7:00 до 20:00. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Как будут отключать свет 16 декабря

Время применения и объем ограничений электроснабжения 16 декабря будут такими:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений,

08:00 – 12:00 – две очереди отключений,

12:00 – 15:00 – полторы очереди отключений,

15:00 – 17:00 – две очереди отключений,

17:00 – 19:00 – полторы очереди отключений,

19:00 – 20:00 – одна очередь отключений.

Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса – с 07:00 до 21:00.

Напомним, что причиной отключений стали повреждения энергообъектов в результате ракетно-дроновых атак России в течение ноября и декабря.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – добавили в Укрэнерго.

Там также подчеркнули, что время применения и объем ограничений в течение суток может измениться, а актуальную информацию можно найти на ресурсах облэнерго.

Обратите внимание! С 16 декабря в Украине будут действовать новые графики почасовых отключений – они во всех областях унифицируются для равномерного распределения ограничений и справедливости между регионами.

Сколько еще будут отключения света в Украине

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что сейчас самая сложная ситуация со светом на Юге Украины также есть проблемы в западных областях. Но, по его словам, работы по восстановлению идут быстро.

Последняя атака по энергетике 13 декабря была не такой тяжелой, чем прошлые. Несмотря на большое количество работы, критических угроз для энергосистемы нет.

Впрочем, все должны понимать, что ограничения света этой зимой будут продолжаться постоянно, особенно сейчас, когда произошла третья подряд массированная атака с интервалом буквально 10 дней и одновременно снизилась температура. Когда на улице минус 8 – 10, то потребление значительно растет,

– заметил Харченко.

Он спрогнозировал, что ограничения электроснабжения в Украине будут продолжаться практически до конца зимы.