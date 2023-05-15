Российский паспорт и связи с РПЦ: как будут проверять священников, переходящих из МП в ПЦУ

Все больше священников московского патриархата переходят в Православную церковь Украины. Однако их должны проверить, чтобы убедиться, что у них нет связей с врагом.

У кандидатов в ПЦУ поинтересуются, не применяли ли они пророссийские месседжи на проповедях и не имеют ли российского паспорта. Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний.

Кстати говоря Суд впервые в Украине вынес приговор митрополиту УПЦ МП: он признал, что виновен в преступлениях

Как будут принимать решения

Кроме того, проверят связи со служителями русской православной церкви.

Будем проверять, делать все для того, чтобы такие люди, придя в украинскую церковь, не разрушали ее изнутри,

- отметил Эпифаний

Эпифаний убежден, что в УПЦ МП еще много священников, которые являются патриотами Украины. Однако проповедовавшие эту идеологию и имеющие российские паспорта должны покаяться и отказаться от российского гражданства. Только тогда будет соответствующее решение по их принятию в состав ПЦУ.

Следующий шаг – смена календаря

Предстоятель ПЦУ надеется, что постепенно все приходы, которые сейчас находятся в составе русской православной церкви в Украине, будут в ПЦУ.

После перехода церковных общин Эпифаний следующим шагом называет переход православных на новоюлианский календарь. "Это изменение касается не только Рождества, но и всех непереходных праздников.