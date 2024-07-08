Утром, 8 июля, в Украине отменили ограничения по электроэнергии для всех областей до обеда. В ДТЭК раскрыли, какая ситуация будет завтра, 9 июля.

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Будут ли свет выключать завтра

9 июля: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается также, что для Киева, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей существует высокая вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 до конца суток. В случае изменений детали будут обнародованы впоследствии.

Заметим, что светло-серая зона – это зона, при которой отключения света возможны. Когда электричества нет точно – это темно-серая зона. В то же время в Укрэнерго подтвердили информацию от ДТЭК.

По словам энергетиков, ограничения будут действовать в течение суток для всех регионов Украины. По прогнозу, с 05:00 до 14:00 – облэнерго будут применять 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 – 4 очереди графиков отключений, в остальные часы – 3 очереди.

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Напомним, что в Украине в выходные 6 и 7 июля у потребителей меньше отключали свет по графикам. Это связано с тем, что в эти дни среди украинцев упало потребление электроэнергии.