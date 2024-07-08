Уранці, 8 липня, в Україні скасували обмеження щодо електроенергії для всіх областей до обіду. Наразі у ДТЕК розкрили, яка ситуація буде завтра, 9 липня.

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Чи вимикатимуть світло завтра

9 липня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби,

– йдеться у повідомленні ДТЕК.

Зазначається також, що для Києва, Київської, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей існує висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби. У разі змін деталі буде оприлюднено згодом.

Зауважимо, що світло-сіра зона це зона, за якої відключення світла можливі. Коли електрики немає точно – то це темно-сіра зона. Водночас в Укренерго підтвердили інформацію від ДТЕК.

За словами енергетиків, обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України. За прогнозом, з 05:00 до 14:00 – обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги.

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Нагадаємо, що в Україні на вихідних 6 та 7 липня у споживачів менше відключали світло за графіками. Це було пов'язано з тим, що у ці дні серед українців впало споживання електроенергії.