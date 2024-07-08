Так, прогнозується, що з 10:30 до 14:00 світло не вимикатимуть. Як далі діятимуть графіки, передає 24 Канал.

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Як вимикатимуть світло сьогодні

Вранці 8 липня диспетчерський центр Укренерго зафіксував споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання після вихідних і накопичений резерв в системі дали змогу зменшити обсяг обмежень. Тож з 10:30 до 14:00 обмеження будуть скасовані для всіх регіонів України.

На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень одночасно. В інші години доби – по всій Україні діятимуть 3 черги відключень,

– заявили в Укренерго.

Водночас наголосили, що зі зміною ситуації в енергосистемі, можуть змінити обсяг застосування обмежень. Тож варто слідкувати за офіційними повідомленнями.

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