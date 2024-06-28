Ведь в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, что подразумевает – каждый мужчина призывного возраста должен обновить военно-учетные данные в течение 60 дней. Если он нарушает этот закон, то данные о нем передают правоохранителям, если мужчину не доставят в ТЦК – то ему присылают заказное письмо на почтовый адрес с требованием явиться, пишет 24 Канал.
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Что предусматривают изменения, которые поддержало правительство
Кабмин 25 июня 2024 года ввел изменения по отдельным вопросам оповещения призывников, военнообязанных и резервистов в некоторые постановления Кабинета Министров.
Постановление №747 предусматривает, что повестка или в случаях, предусмотренных законодательством, другой документ о вызове или оповещении призывников, военнообязанных и резервистов может быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.
Стоит заметить, что ТЦК и СП, согласно новому закону, может передать данные о человеке, который не обновил данные, полиции. В частности, военкомат передает информацию об административном задержании нарушителя и доставки его в ТЦК.
- если человек не пришел на вызов ТЦК или на военно-врачебную комиссию,
- для уточнения данных в течение 60 суток с 18 мая.