Об этом 21 ноября сообщил министр обороны Евгений Хмара во время встречи Владимира Зеленского с государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Весом Стритингом, передает 24 Канал.

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Масштабные завалы в Керченском проливе

По словам Хмары, россияне уже обследуют поврежденный участок моста и выясняют, как убрать поврежденные конструкции.

"Они спустили водолазов, они разбираются в деталях, каким образом могут поднять и оттянуть поврежденный элемент от моста", – рассказал министр.

Он уточнил, что речь идет об арке и автомобильной части сооружения.

По оценкам украинской стороны, на подъем и отвод этих конструкций россиянам понадобится "период от нескольких месяцев".

В свою очередь Владимир Зеленский также опроверг заявления Владимира Путина о том, что Россия якобы не использовала Крымский мост для военной логистики.

По словам главы государства, в открытом доступе есть сотни видео, на которых зафиксирована перевозка российской бронетехники и артиллерии по мосту.

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Напомним, 17 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Керченскому мосту, в результате чего обрушилась часть автомобильной конструкции и арка.

Железнодорожное сообщение мостом россиянам удалось восстановить, однако автомобильная часть остается закрытой. Из-за повреждений Россия также ищет альтернативные маршруты в оккупированный Крым, в частности, планирует расширить трассу в обход моста.

В результате разрушения конструкций мостового перехода на дне Керчь-Еникальского канала оказались около 6000 тонн стали. Это фактически парализовало судоходство между Черным и Азовским морями, поскольку вне искусственного фарватера пролив слишком мелкая для прохода больших судов.