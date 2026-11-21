Про це 21 листопада повідомив міністр оборони Євгеній Хмара під час зустрічі Володимира Зеленського з державним секретарем Великої Британії з питань оборони Весом Стрітінгом, передає 24 Канал.

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Масштабні завали у Керченській протоці

За словами Хмари, росіяни вже обстежують пошкоджену ділянку мосту та з'ясовують, як прибрати пошкоджені конструкції.

"Вони спустили водолазів, вони розбираються в деталях, яким чином можуть підняти і відтягнути пошкоджений елемент від мосту", – розповів міністр.

Він уточнив, що йдеться про арку та автомобільну частину споруди.

За оцінками української сторони, на підйом і відведення цих конструкцій росіянам знадобиться "період від декількох місяців".

Своєю чергою Володимир Зеленський спростував заяви Володимира Путіна про те, що Росія нібито не використовувала Кримський міст для військової логістики.

За словами глави держави, у відкритому доступі є сотні відео, на яких зафіксовано перевезення російської бронетехніки та артилерії мостом.

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Нагадаємо, 17 листопада Сили оборони України завдали удару по Керченському мосту, внаслідок чого обвалилася частина автомобільної конструкції та арка.

Залізничне сполучення мостом росіянам вдалося відновити, однак автомобільна частина залишається закритою. Через пошкодження Росія також шукає альтернативні маршрути до окупованого Криму, зокрема планує розширити трасу в обхід мосту.

Внаслідок руйнування конструкцій мостового переходу на дні Керч-Єнікальського каналу опинилися близько 6000 тонн сталі. Це фактично паралізувало судноплавство між Чорним та Азовським морями, оскільки поза межами штучного фарватеру протока надто мілка для проходу великих суден.