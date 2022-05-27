Немецкая министерша Шельце о помощи Украине

Да, Шельце встретилась с мэром Львова Андреем Садовым. На встрече она рассказала о том, что в дальнейшем помощь от Германии будет проходить напрямую между городами-партнерами двух стран.

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Немецкое правительство предоставляет средства своим городам. Они, в свою очередь, находят города-партнеры в Украине. И уже в двустороннем формате договариваются о необходимой поддержке. Например, городом-побратимом Львова является немецкий Фрайбург. Всю необходимую помощь с начала полномасштабного вторжения мы получаем именно от них,

– городской голова Садовый.

В то же время Свенья Шельце поблагодарила украинцев за сильную борьбу против российской агрессии. Она подчеркнула, что весь мир знает, что происходит в Украине и старается помогать.

По ее словам, они прибыли во Львов, чтобы узнать, как Германия может помочь в борьбе и восстановлении разрушенного.

"Совет, что между нашими городами развивается муниципальное сотрудничество. Мы хотим его поддерживать, ведь муниципалитеты хорошо понимают потребности друг друга", – отметила министерша экономического сотрудничества и развития Германии.

Немецкая министерша Свенья Шульце посетила Львов / Фото Романа Балюка



Кроме того, во Львовском городском совете сообщили, что на встрече обсудили также вопросы обеспечения жильем и работой вынужденно перемещенных украинцев и сотрудничество с Германией в этом направлении, а также гуманитарные нужды Львова.

Садовый о встрече

Мэр Львова Андрей Садовый отметил , что во время визита совет презентовал госпоже министерке проект Национального реабилитационного центра «Несокрушимые». По его словам, Германия уже приняла для лечения многих пострадавших украинцев.

Но мы убеждены, что протезирование, высокоточные хирургические вмешательства, восстановление и пересадка кожи, все виды реабилитации — все это должно быть доступно во Львове.

– добавил он.

Также подчеркнул, что очень хорошо, что немецкое правительство заинтересовалось этим проектом, и готово помогать его реализовывать. При этом важно, что речь идет не только о финансировании, но и качественной экспертизе и совете.

Ранее глава Львова отметил, что в больницах города сейчас лечатся более 1 000 пациентов с горячих точек. Среди них есть люди с оставшимися без конечностей минно-взрывными травмами. Иногда у них нет близких, которые могут помочь, поэтому во Львове начинают крупный проект "Незломні" , в рамках которого состоится строительство национального реабилитационного центра. Планируется, что в центре будут делать протезирование, проводить реабилитацию и социализацию и оказывать психологическую поддержку.