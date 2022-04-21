Холоднояровцы бьют по оккупантам из "Градов" и довольно успешно уничтожают их. Об этом сообщили 21 апреля.

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93-я бригада уничтожает врагов в Харьковской области.

Экипажи БМ-21 "Град" холодноярцев "насыпают" оккупантам. И довольно успешно уничтожают вражеские цели на Харьковщине,

– говорится в сообщении.

За успешный труд и меткость президент и наградил командира холоднояровцев орденом Богдана Хмельницкого III. "Против этих ребят у россиян нет никаких шансов!"

Как холоднояровцы уничтожают оккупантов / Фото 93-я ОМБр

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