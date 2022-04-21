Холодноярівці гатять по окупантах з "Градів" й досить успішно знищують їх. Про це повідомили 21 квітня.
Зверніть увагу ЗСУ на Запоріжжі за добу знешкодили 100 окупантів і знищили 2 танки
93-тя бригада знищує ворогів на Харківщині.
Екіпажі БМ-21 "Град" холодноярців "насипають" окупантам. І досить успішно знищують ворожі цілі на Харківщині,
– мовиться в повідомленні.
За успішну працю та влучність президент і нагородив командира холодноярівців орденом Богдана Хмельницького III. "Проти цих хлопців у росіян немає жодних шансів!"
Як холодноярівці знищують окупантів / Фото 93-тя ОМБр
Цікаво – У Росії масштабна пожежа: горить інститут Міноборони: дивіться відео