Об этом во время своего вечернего обращения заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что зло всегда начинает одинаково.

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Зеленский сравнил россиян с нацистами

Президент опубликовал свое обращение в полночь 28 октября. Каждый год в этот день украинцы отмечают освобождение нашего государства от нацистских оккупантов и чтят память тех, кто боролся и победил нацизм в годы Второй мировой войны.

Сегодня мы это делаем, держа в руках не цветы, а оружие. Сегодня сохранить память о подвигах наших предков означает защитить их достижения. Мы вспоминаем изгнание нацистов, приближая изгнание раш**тов,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что форма зла стала другой, однако суть осталась неизменной.

"Зло всегда начинает одинаково. Захватчики называют себя освободителями. Вторжение своей армии – самозащитой. Как и 80 лет назад, украинский народ становится на оборону родной земли. И вражеский план блицкрига становится провалом", – заметил глава государства.

По его словам, зло также всегда действует одинаково:

Убивает гражданское население, уверяя, что бьет только по военным объектам.

Устраивает блокады и фильтрационные лагеря – Сырец становится Еленовкой.

Уничтожает города и села – Корюковка становится Бучей.

"Но рано или поздно о военных преступлениях становится известно. Реакция мира становится болезненной. Политика умиротворения становится жестким противодействием. Положение зла становится цугцвангом", – подчеркнул Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

Президент заявил, что зло всегда заканчивает одинаково:

Оккупант становится капитулянтом.

Захватчик – беглецом.

Военные преступники становятся подсудимыми, агрессия – приговором.

Разрушения становятся репарациями.

Вражеская техника становится музейными экспонатами.

Подвиги дедушек становятся победами внуков.

"День освобождения Украины от нацистов в 247-й день нашей борьбы становится символом: результатом нашей борьбы непременно становится освобождение нашей Украины. Захваченная территория становится свободной. Так всегда было в прошлом, так точно будет и в будущем. В будущем Херсона, Донбасса, Луганска, Крыма. Потому что всегда наша земля становится свободной", – отметил глава государства.

Зеленский подытожил, что сегодня единственной тактикой России стал террор, а единственным возможным финалом такой тактики станет поражение.

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