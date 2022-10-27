Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции Альянса.

Важно Уже никто не верит: Генсек НАТО предостерег Россию от использования фейков для эскалации

Он подчеркнул, что победа России была бы катастрофой и трагедией для украинцев.

Но это также сделало бы нас, членов НАТО, более уязвимыми. Потому что тогда президент Путин осознал бы, что может достигать своих целей военной силой,

– объяснил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Но то, чего может добиться Украина за столом переговоров, всецело зависит от силы на поле боя.

"Поэтому нам нужно укрепить их позицию за столом переговоров, оказывая военную поддержку. И это именно то, что делают члены НАТО, чтобы приблизить Украину к результату, который будет приемлем для нее как для суверенного независимого государства Европы", – сказал глава НАТО.

Как долго НАТО будет поддерживать Украину

Столтенберг также напомнил, что Россия начала войну в Украине не в 2022 году, а в 2014-м, оккупировав Крым и часть Донбасса.

Произошедшее в феврале – это полномасштабная эскалация, полномасштабная война, захватническая война России против Украины. Я не буду размышлять о том, сколько будет продолжаться война. Скажу только, что мы готовы поддерживать Украину столько, сколько нужно,

– резюмировал лидер НАТО.

Заметим, что ранее Йенс Столтенберг заявил, что Россия терпит неудачу на поле боя против Украины. Также генсекретарь НАТО упомянул об упреках Кремля, что Украина планирует применить "грязную бомбу". Он отверг такие обвинения и назвал их абсурдными. По его словам, союзники Украины также не верят в эти обвинения, а потому Россия должна перестать использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации войны.