Проо це під час свого вечірнього звернення заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що зло завжди починає однаково.
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Українці вже 247 днів стримують навалу російських окупантів. На загарбників чекає така ж доля, що й на фашистів 80 років тому.
Проо це під час свого вечірнього звернення заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що зло завжди починає однаково.