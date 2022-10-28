Проо це під час свого вечірнього звернення заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що зло завжди починає однаково.

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