Киевлянка Алина Левчук рассказала, что также получала приглашение на вечеринку. Она поделилась скриншотом сообщения.

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Насторожили "игры"

Алине 27 лет, она модель и владелица тату-студии. Девушка в комментарии для "Украинской правды. Жизнь" отметила, что не была знакома с парнем, который написал ей о вечеринке. Алина сказала, что ей понравилось приглашение тем, что говорилось о благотворительности.

Речь идет о благотворительном стриме на помощь ВСУ – это святое. Я люблю помогать. Об алкоголе, наркотиках или изнасиловании там ни слова, – рассказывает Алина.

Однако его насторожили игры, о которых говорили организаторы. Поэтому она отказала. Впоследствии девушка узнала, чем закончилась вечеринка.



Приглашение на скандальную вечеринку / Скриншот Алины

"Для меня странные моменты: игры в бутылочку, переодевание какие-то, поэтому я решила остаться дома. Это не прикольчик, это страшные вещи. У меня был инцидент в 2015 году, когда на одном мероприятии после 2 глотков вина мне стало плохо и я думала, что умираю", – делится Алина.

Тогда, в 2015 году, Алина полагала, что отравилась салатом. Однако она впоследствии узнала, что организаторы мероприятия известны из-за скандальных вечеринок.

"Я осветила это приглашение, потому что оно очень невинно написано. Хотела предупредить девушек, чтобы они были осторожны. Потому что мы не защищены в наше время", – добавила девушка.

Что известно о скандальных вечеринках: коротко