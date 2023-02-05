Киянка Аліна Левчук розповіла, що також отримувала запрошення на вечірку. Вона поділилася скриншотом повідомлення.

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Насторожили "ігри"

Аліні 27 років, вона модель та власниця тату-студії. Дівчина у коментарі для "Української правди. Життя" зазначила, що не була знайома з хлопцем, який написав їй про вечірку. Аліна сказала, що їй сподобалося запрошення тим, що мовилось про благодійність.

Йдеться про благодійний стрім на допомогу ЗСУ – це святе. Я люблю допомагати. Про алкоголь, наркотики чи зґвалтування там ані слова, – розповідає Аліна.

Проте її насторожили ігри, про які говорили організатори. Через це вона відмовила. Згодом дівчина дізналася, чим закінчилася вечірка.



Запрошення на скандальну вечірку / Скриншот Аліни

"Для мене дивні моменти: ігри в пляшечку, перевдягання якісь, тому я вирішила залишитися вдома. Це не прикольчик, це страшні речі. В мене був інцидент у 2015 році, коли на одному заході після 2 ковтків вина мені стало погано і я думала, що помираю", – ділиться Аліна.

Тоді, у 2015 році, Аліна думала, що отруїлася салатом. Проте вона згодом дізналася, що організатори заходу відомі через скандальні вечірки.

"Я висвітлила це запрошення, бо воно дуже невинно написано. Хотіла попередити дівчат, аби вони були обережні. Бо ми не захищені в наш час", – додала дівчина.

Що відомо про скандальні вечірки: коротко