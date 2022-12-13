Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он также обратил внимание на предложение Владимира Зеленского о выводе российских войск на Рождество.
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Она ориентирована на западных лидеров. Киев демонстрирует, что готов выводить войну в мирное русло, но только в пределах признанных миром территорий Украины. А после этого Россию будут ждать репарации и наказания всех военных преступников.
Вопрос, что скажет на это Путин. А он снова начнет обстрелы украинских городов. Думаю, это была демонстрация разницы между двумя странами. Если они хотят нас убивать, то мы жить. Они хотят войны, а мы – мира. Сегодня самые большие пацифисты – это те, кто дает Украине оружие,
– отметил Давидюк.
Путина ждет судьба Каддафи и других диктаторов
Давидюк выделил заявление стран G7 о привлечении Путина к ответственности за преступления. Здесь уже, уверен политолог, "запахло" духом Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна и других диктаторов и террористов. Путин со временем дополнит этот "пантеон".
Путин хотел войти в историю? Он войдет. Его повесят и на этом закончится его история. От G7 таких заявлений еще не последовало. До этого было условное дипломатическое воздержание. Оно нас очень злило,
– подчеркнул Давидюк.
Многие государства возмутились из-за ядерной риторики Путина. Уже поэтому от него постепенно отворачиваются и Индия, и Китай, на которых российский диктатор рассчитывал. По мнению Давидюка, это серьезный "тектонический сдвиг" во время этой войны.
Такого еще не было – Давидюк о заявлении G7 по Путину: смотрите видео
Особенно интересно то, что Путин решил не проводить традиционную предновогоднюю конференцию. Хотя россияне хотели войну и крови, но теперь шагают к военному поражению. Ему не о чем с ними говорить. Разве что о повреждении Крымского моста, бегстве из-под Киевщины, Сумщины, Черниговщины, Харьковщины и части Херсонщины.
Путину нечего сказать людям. Он – дно. Хотя может пробить еще большее дно. Это – лузер года. А для России – лузер века. Ибо загоняет страну в изоляцию на лет 100 с супербедностью,
– подчеркнул Давидюк.
Путину часто приписывают многие болезни
- СМИ пишут, что Путину якобы нужна операция на кишке из-за падения с лестницы в своей резиденции. Там он повредил копчиковую кость.
- Ранее в британских СМИ также писали, что Путин страдает от многих болезней Речь идет как о болезни Паркинсона на ранней стадии, так и о двух видах рака.
- Авторитетный руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтверждал, что Путин действительно серьезно болен. Однако речь не идет о том, что в ближайшее время с ним что-то произойдет.