Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он также обратил внимание на предложение Владимира Зеленского о выводе российских войск на Рождество.

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Она ориентирована на западных лидеров. Киев демонстрирует, что готов выводить войну в мирное русло, но только в пределах признанных миром территорий Украины. А после этого Россию будут ждать репарации и наказания всех военных преступников.

Вопрос, что скажет на это Путин. А он снова начнет обстрелы украинских городов. Думаю, это была демонстрация разницы между двумя странами. Если они хотят нас убивать, то мы жить. Они хотят войны, а мы – мира. Сегодня самые большие пацифисты – это те, кто дает Украине оружие,

– отметил Давидюк.

Путина ждет судьба Каддафи и других диктаторов

Давидюк выделил заявление стран G7 о привлечении Путина к ответственности за преступления. Здесь уже, уверен политолог, "запахло" духом Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна и других диктаторов и террористов. Путин со временем дополнит этот "пантеон".

Путин хотел войти в историю? Он войдет. Его повесят и на этом закончится его история. От G7 таких заявлений еще не последовало. До этого было условное дипломатическое воздержание. Оно нас очень злило,

– подчеркнул Давидюк.

Многие государства возмутились из-за ядерной риторики Путина. Уже поэтому от него постепенно отворачиваются и Индия, и Китай, на которых российский диктатор рассчитывал. По мнению Давидюка, это серьезный "тектонический сдвиг" во время этой войны.

Такого еще не было – Давидюк о заявлении G7 по Путину: смотрите видео

Особенно интересно то, что Путин решил не проводить традиционную предновогоднюю конференцию. Хотя россияне хотели войну и крови, но теперь шагают к военному поражению. Ему не о чем с ними говорить. Разве что о повреждении Крымского моста, бегстве из-под Киевщины, Сумщины, Черниговщины, Харьковщины и части Херсонщины.

Путину нечего сказать людям. Он – дно. Хотя может пробить еще большее дно. Это – лузер года. А для России – лузер века. Ибо загоняет страну в изоляцию на лет 100 с супербедностью,

– подчеркнул Давидюк.

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