Жизнь непредсказуема. Иногда мужчины внезапно узнают, что не являются биологическим отцом, рожденного в браке ребенка. Вопрос не в том, что дети подозрительно похожи на друга молодости жены, а она сама в этом признается и хочет изменить документы.

Как мужчине признать себя отцом ребенка, отцом которого записан в свидетельстве о рождении другой мужчина, – в материале 24 канала.

Найти отца

Жизнь некоторых семей похожа на мыльную оперу. Недавно Верховный Суд принял интересное решение по делу с "запутанным отцовством". Мать просила суд признать отцом ребенка нынешнего мужа вместо бывшего. Предыдущего же мужа записали отцом, поскольку ребенок родился до того как прошло 10 месяцев после расторжения первого брака истицы.

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Местный суд вынес решение, которым удовлетворил иск. Представители Фемиды учли, в частности, что нынешний муж истицы признал себя биологическим отцом ребенка.

Апелляционный суд это решение отменил. А все потому, что экс-мужа истицы, записанного отцом ребенка, не было привлечено к участию в деле в качестве ответчика.

Верховный Суд оставил без изменений решение апелляционного суда, указав следующее: женщина и мужчина, брак между которыми прекращено, в случае рождения ребенка до того, как прошло 10 месяцев после развода, имеют право подать в орган госрегистрации актов гражданского состояния совместное заявление о непризнании бывшего мужа отцом ребенка. Такое требование может быть удовлетворено лишь в случае представления другим мужчиной и матерью ребенка заявления о признании отцовства.



Отцом ребенка признается официальный муж женщины / Фото 24 канала

Определение биологическим отцом ребенка, по заявлению женщины и мужчины, которые официально не зарегистрировали брак, регулируется Семейным кодексом, где указано, что происхождение ребенка от отца определяется по заявлению женщины и мужчины, которые не находятся в браке между собой. Если же такого заявления нет, вопрос отцовства ребенка решается в суде.

Согласно все тому же кодексу женщине, которая родила ребенка в браке, предоставлено право оспорить отцовство своего мужа, предъявив иск об исключении записи о нем как отце ребенка из актовой записи о рождении ребенка.

Такое требование матери может быть удовлетворено лишь в случае представления другим мужчиной заявления о своем отцовстве.

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Апелляционный суд установил отсутствие в деле сведений, которые бы показали, что нынешний муж истицы подавал заявление о своем отцовстве. А согласно содержанию его апелляционной жалобы свое отцовство в отношении ребенка он не признает.

Истица обратилась в суд как с требованием о признании отцовства в отношении ребенка теперешнего мужа, так и с требованием об оспаривании отцовства бывшего мужа.

Только генетическая экспертиза

Кандидат юридических наук Василий Мирошниченко отмечает, что решение суда касается случая, когда мать подавая иск о признании отцовства ребенка не указала необходимого ответчика. Нельзя человека лишить определенных прав, в частности родительских без его полноценного участия в процессе. А стороной является истец или ответчик или третье лицо с самостоятельными требованиями. Поэтому матери и отказали в иске.

В решении суда первой инстанции были ошибки. Суд исходил из того, что мужчина с которым судилась женщина и которого хотела признать отцом, не прошел генетическую экспертизу без уважительных причин,

– отмечает Василий Мирошниченко.

Как оказалось, в материалах дела нет сообщения в адрес того, кто должен подтвердить или опровергнуть свое родительское право. Как правило, для такого исследования достаточно взять слюну изо рта, можно кровь. Поскольку в материалах дела не было документов, которые бы доказали получение сообщения об экспертизе, выходит мужчина и не отказывался от нее. А суд, принимая решение, исходил из того, что отказался.

Также суд приобщил к материалам дела, как настоящий документ, заявление о признании отцовства, которое не было нотариально заверено. Затем этот мужчина подал апелляцию и отрицал, что писал заявление о признании отцовства. Поэтому суд имел основания не учитывать этот документ.



Иногда выяснять отцовство приходится через суд / Фото https://unsplash.com/

Верховный суд решил этот спор и отметил, что можно подать новый иск, где указать правильных истцов как того, кто сейчас записан отцом, и кто должен быть им записан,

– отмечает Мирошниченко.

Таким образом уже суд пересмотрит дело и определит – кто отец ребенка.

Кто отец?

В общем, отцовство устанавливается за тем мужчиной, который находится с женщиной в браке. Несмотря на то, что он может быть в длительной командировке, например, на далеком севере. Так принято, еще со времен Наполеона. Тогда было введено: отцом ребенка считается официальный муж женщины. А уже потом можно судиться и доказывать, что его в тот период, к примеру не было в стране, а к жене "на огонек" приходил другой.

Свидетельство о рождении ребенка выдается с учетом того, кто супруги. Если возникают вопросы – надо обращаться в суд и провести генетическую экспертизу, которая существенно облегчает решение таких споров,

– объясняет Василий Мирошниченко.

Если женщина не состоит в браке, она с биологическим отцом может подать заявление, в котором они признают, что именно этот мужчина и эта женщина являбтся родителями ребенка. Тогда ЗАГС без суда, по заявлению двух, выдает свидетельство о рождении малыша, где отмечается отец и мать, которые подали соответствующее заявление. Этот документ предоставляет ребенку полноценные права: на наследование, удержание алиментов и тому подобное. Если биологический родитель не хочет подавать такое заявление, можно подать иск в суд об установлении отцовства. Это может сделать как отец, так и мать или опекун.

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Суд назначает генетическую экспертизу и все выясняется. Если же мужчина отказывается от такой экспертизы, тогда суд будет считать, что она состоялась и дала положительный результат, то есть отрицательный для того, кто уклоняется от такого исследования.

Изменение отцовства в Украине происходит только в судебном порядке, даже если все согласны, о в этом случае экспертиза не нужна. Если два ответчика (тот, кто записан сейчас и кто должен быть записан) согласовываются с требованиями матери, тогда судья сразу после подготовительного заседания должен идти в совещательную комнату и выносить ришення.