Життя непередбачуване. Інколи чоловіки раптово дізнаються, що не є біологічним батьком, народженої в шлюбі дитини. Питання не в тому, що малеча підозріло схожа на друга молодості дружини, а вона сама в цьому зізнається і хоче змінити документи.

Як чоловікові визнати себе батьком дитини, татком якої записаний в свідоцтві про народження інший чоловік, – в матеріалі 24 каналу.

Знайти батька

Життя деяких сімей схоже на мильну оперу. Нещодавно Верховний Суд ухвалив цікаве рішення у справі з "заплутаним батьківством". Мати просила суд визнати татком дитини нинішнього чоловіка замість колишнього. Попереднього ж чоловіка записали батьком, оскільки дитина народилася до того як спливло 10 місяців після розірвання першого шлюбу позивачки.

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Місцевий суд виніс рішення, яким задовольнив позов. Представники Феміди врахували, зокрема, що нинішній чоловік позивачки визнав себе біологічним батько дитини.

Апеляційний суд це рішення скасував. А все тому, що ексчоловіка позивачки, записаного батьком дитини, не було залучено до участі у справі як відповідача.

Верховний Суд залишив без змін рішення апеляційного суду, вказавши таке: жінка та чоловік, шлюб між якими припинено, у разі народження дитини до того, як сплило 10 місяців після розлучення, мають право подати до органу держреєстрації актів цивільного стану спільну заяву про невизнання колишнього чоловіка батьком дитини. Така вимога може бути задоволена лише у разі подання іншим чоловіком та матір’ю дитини заяви про визнання батьківства.



Батьком дитини визнається офіційний чоловік жінки / Фото 24 каналу

Визначення біологічним батьком дитини, за заявою жінки та чоловіка, які офіційно не зареєстрували шлюб, регулюється Сімейним кодексом, де зазначено, що походження дитини від батька визначається за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Якщо ж такої заяви немає, питання щодо батьківства дитини вирішується в суді.

Відповідно до все того ж кодексу жінці, яка народила дитину у шлюбі, надано право оспорити батьківство свого чоловіка, пред’явивши позов про виключення запису про нього як батька дитини з актового запису про народження дитини.

Така вимога матері може бути задоволена лише у разі подання іншим чоловіком заяви про своє батьківство.

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Апеляційний суд встановив відсутність у справі відомостей, які б засвідчили, що теперішній чоловік позивачки подавав заяву про своє батьківство. А згідно зі змістом його апеляційної скарги своє батьківство щодо дитини він не визнає.

Позивачка звернулася до суду як з вимогою про визнання батьківства щодо дитини теперішнього чоловіка, так і з вимогою про оспорювання батьківства колишнього чоловіка.

Лише генетична експертиза

Кандидат юридичних наук Василь Мирошниченко зауважує, що рішення суду стосується випадку, коли мати подаючи позов про визнання батьківства дитини не вказала необхідного відповідача. Не можна людину позбавити певних прав, зокрема батьківських без її повноцінної участі в процесі. А стороною є позивач чи відповідач або третя особа з самостійними вимогами. Тому матері й відмовили у позові.

В рішенні суду першої інстанції були помилки. Суд виходив з того, що людина до якої позивалась жінка і яку хотіла визнати батьком, не пройшла генетичну експертизу без поважних причин,

– зазначає Василь Мирошниченко.

Як виявилось, в матеріалах справи немає повідомлення на адресу того, хто мав би підтвердити чи спростувати своє батьківське право. Як правило, для такого дослідження достатньо взяти слину з рота, можна кров. Оскільки в матеріалах справи не було документів, що б засвідчили, отримання повідомлення про експертизу, виходить людина і не відмовлялась від неї. А суд, ухвалюючи рішення, виходив з того, що відмовилась.

Також суд долучив до матеріалів справи, як дійсний документ, заяву про визнання батьківства, яка не була нотаріально завірена. Потім цей чоловік подав апеляцію і заперечував, що писав заяву про визнання батьківства. Тому суд мав підстави не зважати на цей документ.



Інколи з'ясовувати батьківство доводиться через суд / Фото https://unsplash.com/

Верховний суд вирішив цей спір та зазначив, що можна подати новий позов, де вказати правильних позивачів як того, хто наразі записаний батьком, і хто має бути ним записаний,

– наголошує Мирошниченко.

Таким чином вже суд, перегляне справу і визначить – хто батько дитини.

Хто батько?

Загалом, батьківство встановлюється за тим чоловіком, який перебуває з жінкою у шлюбі. Попри те, що він може бути у тривалому відрядженні, приміром на далекій півночі. Так заведено, ще з часів Наполеона. Тоді було запроваджено: батьком дитини вважається офіційний чоловік жінки. А вже потім можна судитись і доводити, що його у той період, приміром не було в країні, а до дружини заходів "на вогник" хтось інший.

Свідоцтво про народження дитини видається з урахуванням того, хто є подружжям. Якщо виникають питання – треба звертатись до суду та провести генетичну експертизу, яка суттєво полегшує вирішення таких спорів,

– пояснює Василь Мирошниченко.

Якщо жінка не перебуває в шлюбі, вона з біологічним батьком може подати заяву, в якій вони визнають, що саме цей чоловік і ця жінка є батьками дитини. Тоді РАГС без суду, за заявою двох, видає свідоцтво про народження малечі, де зазначається батько та мати, які подали відповідну заяву. Цей документ надає дитині повноцінні права: на спадкування, утримання аліментів тощо. Якщо біологічний батько чи мати не хоче подавати таку заяву, можна подати позов до суду щодо встановлення батьківства. Це може зробити як батько, так і мати чи опікун.

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Суд призначає генетичну експертизу і все з'ясовується. Якщо ж людина відмовляється від такої експертизи, тоді суд вважатиме, що вона відбулась і дала позитивний результат, тобто негативний для того, хто ухиляється від такого дослідження.

Зміна батьківства в Україні відбувається лише в судовому порядку, навіть якщо всі згодні, про в цьому випадку експертиза не потрібна. Якщо два відповідача (той хто записаний зараз і хто має бути записаний) погоджуються з вимогами матері, тоді суддя одразу після підготовчого засідання має йти в нарадчу кімнату та виносити рішення.ф