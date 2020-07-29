Крики, а тем более побои в семье – вещь недопустимая. Если раньше на эти правонарушения в основном правоохранители "закрывали глаза", то с недавних пор тому, кто любит распускать руки или унижать вторую половинку, грозит штраф от 170 до 340 гривен и не только. Депутаты же предлагают существенно увеличить его размер.

Повлияет ли наказание деньгами на желание издеваться или унижать вторую половинку – вместе с экспертами разбиралась журналист 24 канала.

Штраф для домашнего монстра

Несмотря на летнее время года и каникулы, депутаты не отдыхают, а работают над законопроектами. Так, 17 июля на сайте Верховной Рады появился проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно увеличения штрафов за совершение домашнего насилия (№ 3908).

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Речь идет о внесении изменений в закон, принятый еще в 2017 году, "О предотвращении и противодействии домашнему насилию". Тогда этим законом был введен один из видов наказания для домашних монстров – штраф от 170 до 340 гривен (за повторное совершение преступления в течение года).

Адвокат Екатерина Власюк была в группе, которая работала над созданием закона "О предотвращении и противодействии домашнему насилию". По ее убеждению этот законодательный акт является большим достижением для Украины. Однако, несмотря на то, что закон действует более двух лет, в стране все еще есть большие сложности чтобы привести обидчика к ответственности. Прежде всего, речь идет о необходимости, чтобы протокол о совершении домашнего насилия был не только выписан и подан в суд, но еще и суд первой или апелляционной инстанции вынес решение в сокращенном режиме.

Решение должно быть принято в течение трех месяцев после совершения события. Это большая проблема: полиция и суды не работают как должны. Поэтому все те, кто совершает домашнее насилие и в отношении кого составлялся протокол и было вынесено решение по делу, могут избежать наказания из-за того, что истечет срок в 3 календарных месяца,

– разъясняет Екатерина Власюк.

Адвокат уверена – за домашнее насилие надо строго наказывать / Фото Екатерины Власюк

Зато вице-президент ОО "Ла Страда-Украина" Марина Легенькая считает несколько иначе. По ее убеждению закон, который якобы является положительным (его главная идея – предотвращение и противодействие домашнему насилию и наказание за эти деяния) на самом деле не является таковым.

Эксперт добавляет, если копнуть глубже и посмотреть на проблематику с точки зрения обращений к их организации и работы с пострадавшими от домашнего насилия, то закон оказывается не таким уж и позитивным. К большому сожалению, как свидетельствуют реалии, штраф – не эффективная мера реагирования на случай домашнего насилия органами государственной власти.

Штраф для насильника или жертвы?

Однако депутаты решили, что административное наказание в виде штрафа все же эффективное и нужное, однако суммы в размере от 170 до 340 гривен – несущественные, поэтому их следует увеличить. Именно поэтому и появился в Раде проект закона, которым народные избранники предлагают существенно увеличить размер штрафов. По мнению избранников, из-за инфляции и обесценивания нашей валюты 170 гривен – размер штрафа, который не сможет наказать преступника и не останавливает его от желания поиздеваться над домашними.

Законопроектом предлагают штрафовать насильников:

от 17 тысяч до 34 тысяч гривен за совершение этого преступления впервые;

от 34 тысяч до 68 тысяч гривен в случае повторного совершения преступления в течение года.

Екатерина Власюк в целом одобрительно относится к повышению штрафов, но считает, что увеличение их в 100 раз – кардинальная и неоправданная мера.

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Марина Легенькая считает, что достаточно часто штрафы платят сами пострадавшие. Поэтому фактически это наказание является нагрузкой на них. Даже если этот штраф платит и не сам пострадавший член семьи, то эти средства идут из общего бюджета.

Штраф – неэффективная санкция. Тем более, если сумма вырастет до 17 тысяч гривен – это ляжет чрезмерной нагрузкой непосредственно на семью, и кроме ситуации с домашним насилием еще и появятся дополнительные финансовые обязательства,

– убеждена Марина Легенькая.

Возникает вопрос – будет ли этот штраф сдерживающим фактором для обидчика? Это очень большой вопрос. Достаточно часто штрафы не сдерживают обидчика. Они так и говорят, мол, заяви на меня, то в придачу еще и штраф будешь платить. Даже сейчас обидчики так говорят. Поэтому это будет дополнительным сдерживающим фактором, чтобы пострадавшая не обращалась в правоохранительные органы, боясь дополнительно экономической нагрузки на семью.

Депутаты предлагают увеличить штрафы для домашних насильников / Фото сайта ВРУ

Штраф не является эффективной мерой взыскания в целом. По мнению Марины Легенькой, увеличение размеров штрафов в сегодняшних условиях нецелесообразно. Такое решение депутатов может стать сдерживающим фактором для обращений пострадавших из-за опасений получить дополнительную экономическую нагрузку на семью, а не на обидчика.

Более эффективными являются другие виды взысканий (общественные работы, административный арест). Однако, к сожалению, сегодня в судебном порядке назначаются в основном такие виды админнаказания как штраф. Это более чем 80% административных взысканий за этот вид правонарушения,

– говорит Марина Легкое.

Правда, Екатерина Власюк уверена – пока уместно существующую сумму штрафов за этот вид правонарушения увеличить в 30-50 раз. Таким образом государство обратит внимание на то, что органы ювенальной превенции, участковые, которые непосредственно составляют протоколы и отправляют их в суд, вовремя и в необходимом количестве совершают действия. Адвокат еженедельно сталкивается с проблемами несвоевременного приезда подразделений полиции и составления документов. Случается, что в них вообще делают ошибки и впоследствии суд невовремя выносит эти постановления. Поэтому пока увеличение штрафов – это популистское решение. Как следствие, это законодательное изменение не приведет к тому положительному эффекту, который имеют целью депутаты.

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Увеличить размер штрафов предлагается для того, чтобы человек перед тем, как совершать домашнее насилие, очень хорошо подумал. Сейчас складывается ситуация, что обидчик будет продолжать издеваться над семьей, потому что будет знать, что полиция не приедет вовремя, составленный протокол или составят с задержкой сроков, или вообще его не будет и насильник не понесет наказания. Поэтому, по убеждению Екатерины Власюк, кроме увеличения штрафов нужно еще проводить профилактическую работу и обращать внимание соответствующих подразделений на то, что дела по домашнему насилию не должны идти в последнюю, так сказать, очередь. На них нужно вовремя обращать внимание и выписывать протоколы, а с этим у нас большие проблемы, даже в Киеве.