Для этого долго искали человека, однако все отказывались. Ведомство хотело, чтобы все коммуникации Сил обороны работали по принципу "единого голоса". Так, к команде министерства присоединился Кирилл Тимошенко. Об этом рассказал глава Минобороны Рустем Умеров в интервью LB.ua.

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Как Кирилл Тимошенко попал в Минобороны

Коллеги сказали, что есть крутой специалист. Я спросил антикоррупционеров, или пофессионал он. Сказали: да. Есть ли к нему вопросы? Знал ли я, что меня будут критиковать за это решение? Да. Я сфокусировался на цели, которая нужна моей стране, не мне лично,

– рассказал министр.

В издании пишут, что на замечание о том, что Тимошенко с предыдущей работы в Офисе президента уволили со скандалом, глава Минобороны ответил: "Я очень четко сфокусирован на цели. Мне нужно было отстроить свое. Если я буду всех только в белом пальто (в команду, - С.К.) приглашать... Я шапочно его знал. Пришел, говорю: "Кирилл, вот какие цели, ты сможешь со своей стороны взять эту высоту?". Он сказал: "Да". Окей, тогда твоя вертикаль такая-то. Знал ли я, что меня будут критиковать за это решение? Да. Я сфокусировался на цели, которая нужна моей стране, не мне лично", – заверил Умеров.

По словам Умерова, "другие профессионалы" сказали, что коммуникация в министерстве теперь улучшилась.

Издание отмечает, что по словам министра, относительно назначения Тимошенко имели замечания международные партнеры. Умеров отметил, что он говорил об этом с дипломатами, и сказал, что если в отношении него есть какие-то вопросы, то он передаст их правоохранителям.

"Я у Кирилла спрашивал, есть ли к нему какие-то вопросы со стороны правоохранительных или антикоррупционных органов, чтобы он проконсультировался с юристом или еще что. Когда я его брал на работу, он сказал, что у НАПК к нему никаких вопросов нет. Знаете, уничтожить репутацию сегодня могут не только органы, но и, скажем, фейсбук, инстаграм, твитер", – считает министр.

Кроме этого, Умеров отрицает, что Тимошенко занимается в министерстве не только коммуникациями, но и фортификациями. Согласно словам министра, он попросил Тимошенко не делать этого, пока он к нему не обратится. Также Умеров сказал, что получил от Тимошенко заверения в отсутствии общения с Юрием Голиком (идеолог "Большого строительства", фигурант коррупционного дела).