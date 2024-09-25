Для цього довго шукали людину, проте всі відмовлялися. Відомство хотіло, щоб всі комунікації Сил оборони працювали за принципом "єдиного голосу". Так, до команди міністерства доєднався Кирило Тимошенко. Про це розповів очільник Міноборони Рустем Умєров в інтерв'ю LB.ua.

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Як Кирило Тимошенко потрапив у Міноборони

Колеги сказали, що є крутий фахівець. Я запитав антикорупціонерів, чи професіонал він. Сказали: так. Чи є до нього питання? Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто,

– розповів міністр.

У виданні пишуть, що на зауваження про те, що Тимошенка з попередньої роботи в Офісі президента звільнили зі скандалом, глава Міноборони відповів: "Я дуже чітко сфокусований на цілі. Мені потрібно було відбудувати своє. Якщо я буду усіх тільки в білому пальто (в команду, — С.К.) запрошувати… Я шапочно його знав. Прийшов, кажу: "Кириле, ось які цілі, ти зможеш зі свого боку взяти цю висоту?". Він сказав: "Так". Окей, тоді твоя вертикаль така-то. Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто", – запевнив Умєров.

За словами Умєрова, "інші професіонали" сказали, що комунікація в міністерстві тепер покращилася.

Видання зазначає, що за словами міністра, стосовно призначення Тимошенка мали зауваження міжнародні партнери. Умєров зазначив, що він говорив про це з дипломатами, і сказав, що якщо стосовно нього є якісь запитання, то він передасть їх правоохоронцям.

"Я в Кирила запитував, чи є до нього якісь питання з боку правоохоронних чи антикорупційних органів, щоб він проконсультувався з юристом абощо. Коли я його брав на роботу, він сказав, що у НАЗК до нього жодних питань немає. Знаєте, знищити репутацію сьогодні можуть не тільки органи, але й, скажімо, фейсбук, інстаграм, твітер", – вважає міністр.

Крім цього, Умєров заперечив, що Тимошенко займається в міністерстві не лише комунікаціями, а й фортифікаціями. Відповідно до слів міністра, він попросив Тимошенка не робити цього, поки він до нього не звернеться. Також Умєров сказав, що отримав від Тимошенка запевнення в відсутності спілкування з Юрієм Голиком (ідеолог "Великого будівництва", фігурант корупційної справи).