Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире 24 Канала заявил, что Китай является авторитарным государством. Любые партии или силы, которые пытались бы действовать вне требований партии и руководства, подвергались бы давлению, препятствий, а иногда – заключения или ликвидации.

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Участие китайцев в войне России против Украины может объясняться двумя факторами.

Как Китай помогает России

Первый – Китай стремится продемонстрировать поддержку Владимиру Путину. Второй – желание получить разведданные.

Потому что за этими китайцами стоят не просто гражданские, а офицеры разведки. Пусть и не прямо, но они есть среди них. Это – безусловно,

– отметил Игорь Романенко.

Он добавил, что не стоит сравнивать несколько сотен китайцев с тысячами военных из Северной Кореи. Хотя методы могут быть разными, цели они преследуют подобные.

С опозданием стало понятно всем, что четвертая ядерная держава вступила в войну против Украины,

– сказал Романенко.

Он добавил, что сначала – непосредственно Россия, впоследствии – Северная Корея, которая оказывает помощь в виде вооружения, техники, боеприпасов, а также Иран.

"А за их спинами – Китай, ядерная держава, которая, по оценкам аналитиков разных стран, предоставляет России помощь – военную и другую – до 80%. Вы представляете? До 80% помощи – прямой или косвенной – может поступать именно от Китая. И американцы об этом тоже говорят" – подчеркнул Романенко.

Также он отметил, что обнаружение двух китайцев показало присутствие Китая. Это лишь подчеркивает позицию государства, которое с 2014 года и по сей день поддерживает Россию.

Его инициативы, заявления, подходы – это все прикрытие, мол, они "почти не при делах". Но на самом деле всем этим руководят – хоть и тайно – представители китайского государства,

– подытожил Игорь Романенко.

Напомним, что двое китайских военных попали в плен к украинским силам в Донецкой области. Во время пресс-конференции они заявили, что хотели немного заработать, но в конце концов не получили обещанных выплат от России.