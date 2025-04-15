Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу заявив, що Китай є авторитарною державою. Будь-які партії чи сили, які намагалися б діяти поза вимогами партії та керівництва, зазнавали б тиску, перешкод, а іноді – ув'язнення або ліквідації.

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Участь китайців у війні Росії проти України може пояснюватися двома факторами.

Як Китай допомагає Росії

Перший – Китай прагне продемонструвати підтримку Владіміру Путіна. Другий – бажання отримати розвіддані.

Бо за цими китайцями стоять не просто цивільні, а офіцери розвідки. Хай і не прямо, але вони є серед них. Це – безумовно,

– зазначив Ігор Романенко.

Він додав, що не варто порівнювати кілька сотень китайців із тисячами військових із Північної Кореї. Хоча методи можуть бути різними, цілі вони переслідують подібні.

Із запізненням стало зрозуміло всім, що четверта ядерна держава вступила у війну проти України,

– сказав Романенко.

Він додав, що спочатку – безпосередньо Росія, згодом – Північна Корея, яка надає допомогу у вигляді озброєння, техніки, боєприпасів, а також Іран.

"А за їхніми спинами – Китай, ядерна держава, яка, за оцінками аналітиків різних країн, надає Росії допомогу – військову та іншу – до 80%. Ви уявляєте? До 80% допомоги – прямої чи опосередкованої – може надходити саме від Китаю. І американці про це теж говорять" – наголосив Романенко.

Також він зазначив, що виявлення двох китайців засвідчило присутність Китаю. Це лише підкреслює позицію держави, яка з 2014 року і донині підтримує Росію.

Його ініціативи, заяви, підходи – це все прикриття, мовляв, вони "майже не при справах". Але насправді всім цим керують – хоч і таємно – представники китайської держави,

– підсумував Ігор Романенко.

Нагадаємо, що двоє китайських військових потрапили в полон до українських сил на Донеччині. Під час пресконференції вони заявили, що хотіли трохи заробити, але зрештою не отримали обіцяних виплат від Росії.