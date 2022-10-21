Как лучший друг Путина в Италии продолжает вредить Украине

Много лет российский диктатор Владимир Путин работал над созданием сети личных прочных контактов по всей Европе. Такие фигуры, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель, работали за кулисами, чтобы связать немецкую экономику с российской, объясняет журналист и аналитик Euronews Альберто де Филиппис.

Европа вела себя как наркоман, принимающий наркотики (в случае Европы – газ) по низкой цене, пока не становится зависимым от них и больше не может без них обходиться. Это свидетельствует не только о наивности, но и о несуществующем геополитическом видении будущего.

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Среди ближайших друзей Путина – Сильвио Берлускони

19 октября 2022 года агентство "LaPresse" опубликовало аудиозапись, тайно сделанную во время собрания Forza Italia в Нижней палате, на которой Сильвио Берлускони рассказывает о собственном видении войны в Украине. По словам экс-премьера, конфликт возник из-за Украины и ее президента Владимира Зеленского, а Путин якобы был вынужден начать войну против своей воли. На следующий день в интервью Corriere della Sera лидер Forza Italia защищался от шквала критики, которая свалилась на него в последние несколько часов, и заявил, что он не хочет давать "любого толкования вторжению России в Украину".

По словам Берлускони, они с Путиным обменялись подарками ко дню рождения (Берлускони 29 сентября исполнилось 86 лет, Путину – 70 лет 7 октября).

"На мой день рождения он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо", — говорит Берлускони на аудиозаписи. "Я ответил бутылками Ламбруско и таким же милым письмом". Он добавляет: "Я был одним из первых пяти его настоящих друзей".

Обратите внимание! За несколько дней до выборов, 25 сентября, Берлускони выступил с подобными заявлениями, будучи гостем на ведущем политическом ток-шоу на Rai1 "Porta a Porta", заявив, что цель Путина – заменить Зеленского "хорошими людьми", и точно эти самые слова он также использует в аудиозаписи, опубликованной LaPresse.

Что правда, а что ложь в словах лидера Forza Italia

Нарушила ли Украина Минские соглашения? Сильвио снова лжет

"2014 год, в Минске Украина и две республики Донбасса подписали мирное соглашение, согласно которому никто никого не атакует. Украина нарушает этот договор через год и начинает атаковать границы двух республик".

Откровенная ложь. Первое соглашение о прекращении огня было подписано в Минске в сентябре 2014 года, чтобы остановить вспыхнувшее в апреле того же года на украинском Донбассе насилие после нападения пророссийских сепаратистов на райадминистрации в некоторых районах Донецкой и Луганской областей. Однако перемирие не было действующим, и вскоре снова начались столкновения и насилие с обеих сторон.

После нескольких месяцев боев, в феврале 2015 года, в Минске снова было достигнуто второе соглашение о прекращении огня. Здесь, в частности, Россия и Украина согласились, что сепаратистские регионы вернутся под полный контроль Украины и что Украина одобрит конституционную реформу, чтобы придать им особый статус. Эти два условия никогда не стали реальностью.

В общем, слова Берлускони, что это "мирное соглашение" было нарушено решением Украины атаковать границы двух самопровозглашенных сепаратистских республик – ложь. Как можно прочитать в различных отчетах (например, в отчете Human Rights Watch – НПО, которая занимается защитой прав человека, за 2017 год), договоренности, заключенные в Минске в 2015 году, привели к общему уменьшению боевых действий и насилия, даже если там были частые нарушения режима прекращения огня

По данным ООН, количество смертей среди гражданского населения уменьшилось с 2084 в 2014 году до 955 в 2015 году и до 112 в 2016 году. В период с 2014 по 2015 год, согласно данным, которые приводят специалисты из Университета Уппсалы, также уменьшилось количество погибших в боях, как военных, так и гражданских, то же касается и периода с 2015 по 2016 гг. Впоследствии до 2022 год уровень вооруженного противостояния на Донбассе оставался на меньшей интенсивности.

В общем, когда мы говорим о невыполнении Минских соглашений, то имеем в виду, с одной стороны, неодобрение Украиной конституционной реформы, гарантирующей автономию сепаратистским регионам, а с другой стороны – невозвращение контроля для Киева над сепаратистскими регионами, которыми руководит Россия.

В отличие от того, что говорил Берлускони, который настаивал, что Украина атаковала сепаратистов, мы можем сказать, что на общем уровне перемирие имело место, с резким падением насилия и смертей между 2015 и 2022 годами, даже если учесть, что были нарушения режима прекращения огня.

Погибшие в сепаратистских республиках

"Две республики несут потери среди военных, которые прибывают, по моим данным, до 5 – 7 тысяч погибших".

Цифры, приведенные Берлускони, правильные. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с апреля 2014 года по декабрь 2021 года в конфликте на Донбассе в общей сложности погибли около 14 тысяч человек.

Действительно ли Зеленский "утроил атаки на Донбасс"

Сильвио заявил: "Зеленский нагнетает: атаки на две республики утроились".

Это обвинение безосновательно. Владимир Зеленский был избран президентом Украины в мае 2019 года и с начала своего мандата пытался договориться с Россией о дипломатическом решении проблемы Донбасса.

Поскольку попытки переговоров продолжались, это ложь, что украинские атаки на самопровозглашенные Луганскую и Донецкую республики утроились, как сказал Берлускони. Уже приведенные выше данные о гибели гражданского населения и погибших в боях, как военных, так и гражданских, свидетельствуют о том, что с мая 2019 года по февраль 2022 года не было увеличения атак, учитывая уменьшение по сравнению с предыдущими годами.

По данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), крупнейшей межправительственной региональной организации безопасности по содействию миру, количество нарушений режима прекращения огня и насилия в целом уменьшилось в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

ОБСЕ зафиксировала снижение нарушений и насилия также в 2020 и 2021 годах.

Вопреки тому, что сказал Берлускони, с момента, когда Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года до вторжения России в феврале 2022 года, насилие на Донбассе снизилось по сравнению с предыдущим временем.

В дополнение к этим заявлениям Берлускони также сделал другие недостоверные заявления. Среди прочего лидер Forza Italia заявил, например, что президент России Владимир Путин был вынужден вести войну, которую он якобы не хотел начинать, чтобы установить "правительство, которое уже выбрало украинское меньшинство хороших и добрых людей".

Берлускони также добавил, что после вторжения в Украину российская армия "оказалась перед непредвиденным сопротивлением украинцев, которые с третьего дня начали получать деньги и оружие с Запада". Понятно, что западная военная помощь Украине началась не "с третьего дня" после вторжения России, а годами ранее, и выросла после состоявшегося в 2014 году российского вторжения в Крым и Донбасс.

Также не подлежит проверке и часть речи Берлускони, в которой он говорит, что Путин планировал добраться до Киева "за неделю" и "за короткое время свергнуть нынешнее правительство". Речь, которой Путин фактически объявил о вторжении в Украину 24 февраля, казалось бы, подтверждает этот тезис, но на войне секретные документы часто имеют большую ценность, чем публичные заявления. В любом случае кажется неоспоримым, что что-то в планах Путина не сработало и что Россия оказалась и находится в "непредвиденной" ситуации, как утверждал Берлускони.

Джорджия Мэлони, будущий премьер Италии, прилагает усилия, чтобы дистанцироваться от России, описывая вторжение Москвы как "неприемлемый широкомасштабный акт войны путинской России против Украины" и выступает за отправку оружия Украине.

Сильвио Берлускони – это демонстрация стратегии Путина, направленная на дезориентацию. Путин нашел друзей и среди левых, и среди правых (Берлускони всегда утверждал, что он искренний антикоммунист).

Москва не хочет стабильного и проатлантического правительства Италии. Сейчас именно правоцентристская коалиция должна поддержать премьер-министра и лидера правой партии "Братья Италии", которые подтвердили свою лояльность к НАТО и поддержку Украины. И тут с правой стороны приходят саботажники, такие как Сильвио Берлускони, который начинает копать под первую потенциальную женщину-премьер-министра в истории Италии, свою собственную коалицию и всех европейских и неевропейских союзников. Идеальная работа. По мнению некоторых аналитиков, у российского президента есть компромат на Сильвио Берлускони.

Секреты, если их раскроют, заставят людей забыть о сексуальных скандалах пожилого лидера. Берлускони описывают как пожилого и больного мужчину, с определенным помрачением сознания. Но правда, скорее всего, другая и, возможно, в Москве об этом знают.