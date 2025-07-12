Ведущая София Трощук в эфире 24 Канала сообщила, что во Львове в течение нескольких часов были слышны звуки взрывов во время массированной атаки дронов. Пострадали Волынская область, Буковина, Львовская область и непосредственно областной центр.

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Сколько людей пострадало во время атаки?

Взрывы прогремели в нескольких районах города. Зафиксированы попадания, в частности на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны.

Чудом нет погибших, ведь жители находились в укрытиях. Нескольким людям оказали первую медицинскую помощь на месте. По обновленной информации по состоянию на обед, в результате ночных обстрелов во Львове пострадали девять жителей, среди которых двое детей – 11 и 16 лет, и двое взрослых – 45 и 36 лет,

– сказала София Трощук.

Пострадавших доставили в больницу Святого Пантелеймона, где им оказали необходимую помощь. Оба пациента от госпитализации отказались и продолжают лечение амбулаторно.

Еще шесть человек самостоятельно обратились в больницы Святого Пантелеймона и Святого Луки. Они получили травмы не непосредственно в местах взрывов, а, например, во время движения к укрытиям во время воздушной тревоги. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и были отпущены домой.

Людей расселили в гостинице

В городе утром состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором озвучили предварительные убытки от атаки. Больше всего повреждений зафиксировано в Железнодорожном и Галицком районах. Повреждено 46 домов, 15 квартир признаны непригодными для проживания.

28 жителям предложили временное бесплатное проживание в гостинице. Также повреждено 20 автомобилей, разрушены три корпуса Львовской политехники, здания городских судов, а также более 20 помещений малого и среднего бизнеса. 11 и 12 июля на улице Стороженко, 11 работает выездной ЦПАУ.

Львовяне, которые пострадали от этой атаки, могут подать заявление на компенсацию за аренду жилья временно, пока город будет налаживать все то, что вызвала Россия террористической атакой. Сумма компенсации составляет от 10 до 15 тысяч гривен. Город также предоставляет компенсации за разрушенные окна и двери. Вся информация есть на сайте мэрии, также можно найти в соцсетях городского головы Андрея Садового.

Городской голова сообщил о первых жителях, которых уже расселили после обстрела. Временное жилье предоставили шести семьям – всего 19 людям: 14 взрослым, пяти детям, а также их собачке и коту. Жилье для пострадавших бесплатно предоставили львовские гостиницы. Вся помощь, которую предоставляет город, остается полностью бесплатной.

"В 46 домах выбито 522 окна, и эта информация еще уточняется. Повреждены также 19 объектов бизнеса. Мы уже устраняем эти последствия – все службы работают в экстренном режиме. На место выехали сразу после завершения воздушной тревоги. Сейчас мы предоставляем людям разъяснения, как может быть предоставлена компенсация. После обследования объектов, в частности квартир, будет приниматься решение о выплате соответствующей помощи", – отметила заместитель городского головы Львова Ирина Маруняк.

Окончательные убытки еще неизвестны

Андрей Садовый отметил, что это самая масштабная атака именно на Львов, когда россияне использовали и ракеты, и беспилотники. Люди спаслись благодаря тому, что мониторили ситуацию и шли в укрытие.

Видите, укрытия спасают, ведь имеем такие огромные разрушения. Среди некоторых домов ситуация ужасная – они разрушены, снесены, и чудом нет погибших, потому что люди находились в укрытиях. Это своеобразное напоминание: в Украине, к сожалению, нет безопасных мест,

– сказала София Трощук.

Если в населенном пункте, городе, селе или поселке городского типа раздается сигнал воздушной тревоги, лучше переместиться в безопасное место и обязательно проверять официальную информацию от Воздушных сил Украины, а также от мониторинговых каналов.

На одну из локаций после попадания пришел человек с бутербродами – он делился едой с теми, кто пострадал от удара. Также на месте было большое количество местных жителей, которые помогали и узнавали о ситуации,

– добавила Трощук.

Убытки еще подсчитывают. Для оценки экономических последствий нужно время, чтобы понять, сколько средств понадобится на восстановление. Однако Львов имеет хорошие примеры, как крупные компании приобщались к восстановлению гражданской инфраструктуры, выделяя значительные средства, чтобы снять нагрузку с местного бюджета.