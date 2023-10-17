Ирина Шкаева, подруга детства "Джуса", рассказал, что Андрей был человеком, превратившим детскую мечту стать пилотом в цель. Она отметила, что "Джус" не просто добился цели "для галочки", а стал лучше.

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"Джусу" сделали коррекцию зрения для того, чтобы он поступил в университет

Ирина рассказала, что Лилия Аверьянова, мать "Джуса", самый сильный человек в жизни Андрея, спасший его мечту. По словам подруги "Джуса", мать сделала все возможное, чтобы спасти его зрение.

Как рассказала Ирина, мать отвезла "Джуса" в Киев, где ему сделали коррекцию зрения для того, чтобы Андрей смог поступить в университет Воздушных сил.

Ирина Шкаева подчеркнула, что Андрей Пильщиков стал пилотом благодаря маме.

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