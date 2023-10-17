Ірина Шкаєва, подруга дитинства "Джуса", розповів, що Андрій був людиною, яка перетворила дитячу мрію стати пілотом у ціль. Вона зазначила, що "Джус" не просто добився цілі "для галочки", а став кращим.

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"Джусу" зробили корекцію зору для того, щоб він вступив до університету

Пані Ірина розповіла, що Лілія Авер'янова, мати "Джуса", найсильніша людина в житті Андрія, яка врятувала його мрію. За словами подруги "Джуса", мати зробила все можливе для того, щоб врятувати його зір.

Як розповіла Ірина, мати відвезла "Джуса" до Києва, де йому зробили корекцію зору для того, щоб Андрій зміг вступити до університету Повітряних сил.

Ірина Шкаєва наголосила, що Андрій Пільщиков став пілотом завдяки мамі.

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