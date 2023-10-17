Ірина Шкаєва, подруга дитинства "Джуса", розповів, що Андрій був людиною, яка перетворила дитячу мрію стати пілотом у ціль. Вона зазначила, що "Джус" не просто добився цілі "для галочки", а став кращим.
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"Джусу" зробили корекцію зору для того, щоб він вступив до університету
Пані Ірина розповіла, що Лілія Авер'янова, мати "Джуса", найсильніша людина в житті Андрія, яка врятувала його мрію. За словами подруги "Джуса", мати зробила все можливе для того, щоб врятувати його зір.
Як розповіла Ірина, мати відвезла "Джуса" до Києва, де йому зробили корекцію зору для того, щоб Андрій зміг вступити до університету Повітряних сил.
Ірина Шкаєва наголосила, що Андрій Пільщиков став пілотом завдяки мамі.
Трагедія на Житомирщині: деталі
- 25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39 "Альбатрос". Внаслідок цього загинуло три пілоти Повітряних Сил ЗСУ.
- Окрім "Джуса", загинули майор В'ячеслав Мінка та майор Сергій Проказін.
- За даними ДБР, літаки зіткнулися під час виконання бойового завдання. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що літаки зіткнулися фактично на самому старті.
- 29 серпня у Києві відбулося прощання з Андрієм Пільщиковим. Прощання відбулося у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української Греко-Католицької Церкви. На прощання до загиблого пілота "Джуса" завітало багато людей, серед яких Юрій Ігнат, Сергій Стерненко, Сергій Притула та інші.
- Після того, як "Джуса" поховали, з його могили кілька разів викрали пам'ятні шеврони.