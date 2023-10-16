Раніше з місця поховання легендарного льотчика вже викрадали шеврони, залишені побратимами. Тоді дівчина ввічливо попрохала їх повернути, взамін на дещо цінніше.

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Розкрадання майна на могилі "Джуса"

Меланія Подоляк, дівчина загиблого "Джуса" заявила, що з могили пілота знову вкрали залишені шеврони. Частина залишилася неушкодженими, але лише ті, що перебували під захисним склом. Зловмисники просто не могли до них дістатися до них. Викрадені ж нарукавні знаки були прікріплені на дошці поряд.

Зловмисники викрали шеврони, які не були захищені склом / Меланія Подоляк

Меланія Подоляк заявила, що вже передивилася кадри з камер спостереження, які там були встановлені на могилі. Вона додала, що злочинці отримають відповідну "славу" за свій вчинок.

Панове крадуни, ми зробимо вас відомими на весь інтернет, не переживайте, будуть вам і шеврони, і все інше,

– написала дівчина.

Меланія акцентувала, що її благородство закінчилося ще минулого разу – шеврони з могили її коханого крадуть вже не вперше. Тоді у випадку повернення вона пообіцяла не розголошувати імена крадіїв.

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