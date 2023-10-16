Раньше с места захоронения легендарного летчика уже похищали шевроны, оставленные собратьями. Тогда девушка вежливо попросила их вернуть, взамен несколько ценнее.
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Хищение имущества на могиле "Джуса"
Мелания Подоляк, девушка погибшего "Джуса" заявила, что из могилы пилота снова украли оставленные шевроны. Часть осталась невредимыми, но только находившимися под защитным стеклом. Злоумышленники просто не могли до них добраться до них. Похищенные нарукавные знаки были прикреплены на доске рядом.
Злоумышленники похитили шевроны, которые не были защищены стеклом / Мелания Подоляк
Мелания Подоляк заявила, что уже просмотрела кадры из камер наблюдения, которые там были установлены на могиле. Она добавила, что преступники получат соответствующую "славу" за свой поступок.
Господа крадуны, мы сделаем вас известными на весь интернет, не переживайте, будут вам и шевроны, и все остальное,
– написала девушка.
Мелания акцентировала, что ее благородство закончилось еще в прошлый раз – шевроны из могилы ее любимого воруют уже не в первый раз. Тогда в случае возвращения она пообещала не разглашать имена воров.
Что известно о гибели "Джуса"
- В результате авиакатастрофы в Житомирской области 25 августа 2023 года погиб пилот с позывным "Джус" – Андрей Пильщиков. Причиной послужило столкновение двух учебно-боевых самолетов L-39. Кроме "Джуса", погибли еще два пилота - майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин.
- Прощание с погибшим Героем состоялось 29 августа в Киеве в Патриаршем храме Воскресения Крестового. Стоит отметить, что Герою посмертно присвоили звание "майор"
- Эксперты уже проводят расшифровку черных ящиков, чтобы определить причину авиатрошки. Расследование может растянуться на несколько месяцев. К примеру, Воздушные силы имеют собственную лабораторию, которая будет исследовать каждую деталь самолета – работе механизмов уделят особое внимание.