Раньше с места захоронения легендарного летчика уже похищали шевроны, оставленные собратьями. Тогда девушка вежливо попросила их вернуть, взамен несколько ценнее.

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Хищение имущества на могиле "Джуса"

Мелания Подоляк, девушка погибшего "Джуса" заявила, что из могилы пилота снова украли оставленные шевроны. Часть осталась невредимыми, но только находившимися под защитным стеклом. Злоумышленники просто не могли до них добраться до них. Похищенные нарукавные знаки были прикреплены на доске рядом.

Злоумышленники похитили шевроны, которые не были защищены стеклом / Мелания Подоляк

Мелания Подоляк заявила, что уже просмотрела кадры из камер наблюдения, которые там были установлены на могиле. Она добавила, что преступники получат соответствующую "славу" за свой поступок.

Господа крадуны, мы сделаем вас известными на весь интернет, не переживайте, будут вам и шевроны, и все остальное,

– написала девушка.

Мелания акцентировала, что ее благородство закончилось еще в прошлый раз – шевроны из могилы ее любимого воруют уже не в первый раз. Тогда в случае возвращения она пообещала не разглашать имена воров.

Что известно о гибели "Джуса"