Своего сына родила 27 января этого года. Через 10 дней утром она проснулась, чтобы покормить малыша, а уже через несколько минут вместе с ребенком оказалась под завалами.

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Жизнь спас шкаф

Некла и ее семья жили на втором этаже современного пятиэтажного дома в Самандаге на юге Турции. По ее словам, это было "хорошее здание", и она чувствовала себя в безопасности.

Однако когда началось землетрясение, мебель начала падать, а дом буквально трещал по швам. Муж не успел добежать до жены – на него и старшего сына упал шкаф.

Затем женщина упала вместе с младенцем на нижний этаж. Рядом упал шкаф – именно он фактически спас женщину и ее ребенка от бетонной плиты. Некла с младенцем на груди провела под завалами 4 дня.

Там было темно. Женщина ничего не видела, а только чувствовала, что ее сын жив и дышит. Женщина пыталась звать на помощь, стучать по шкафу, чтобы привлечь к себе внимание – все это не работало.

4 дня под завалами

К счастью, Некла могла кормить младенца. Воды и еды не было. В отчаянии женщина тщетно пыталась выпить собственного грудного молока. В то время над завалами слышались отдаленные голоса, но женщина решила сохранить силы и не кричать – все равно никто не услышит.

Некла напоминает, что счет времени был полностью потерян. Женщина волновалась за детей, за мужа и уже бывало, думала, что не выберется из-под завалов, но ее маленький сын давал ей надежду.

Мальчик почти постоянно спал, а когда просыпался и начинал плакать, она молча кормила его, пока он не успокаивался.

Вся семья выжила

На 4-й день Некла услышала лай собак. Она подумала, что ей это, может быть, снится, или она грезит. Далее прозвучали голоса, которые попросили подать знак, жива ли она. Так женщину с младенцем и нашли.



Завалы, под которыми нашли женщину и младенца / Фото ВВС

Когда спасатели спросили о возрасте ее сына, она растерялась, потому что помнила только, что в тот роковой день ему было 10 дней, а сколько дней уже прошло – не понимала.

Женщину с младенцем госпитализировали. В больнице они узнали, что мужчина и старший сын также живы, но получили травмы ног, поэтому их перевели в другой госпиталь, а Некла с младенцем почти не пострадали и через сутки их выписали. Правда, семья осталась без крова. Сейчас мать с ребенком живут в импровизированной палатке на 13 человек.

Сейчас самое большое желание женщины – никогда не переживать чего-то подобного еще раз и ее радует то, что ее маленький сын точно этого не будет помнить.