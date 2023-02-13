Свого сина жінка народила 27 січня цього року. Через 10 днів уранці вона прокинулася, щоб погодувати малюка, а вже через кілька хвилин разом із дитиною опинилася під завалами.

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Життя врятувала шафа

Некла і її родина мешкали на другому поверсі сучасного п'ятиповерхового будинку у місті Самандаг на півдні Туреччини. За її словами, це була "гарна будівля", і вона почувалась там у безпеці.

Однак коли почався землетрус, меблі почали падати, а будинок буквально тріщати по швах. Чоловік не встиг добігти до дружини – на нього і старшого сина впала шафа.

Потім жінка впала разом з немовлям на нижній поверх. Поруч впала шафа – саме вона фактично врятувала жінку та її дитину від бетонної плити. Некла з немовлям на грудях провела під завалами 4 дні.

Там було темно. Жінка нічого не бачила, а тільки відчувала, що її син живий і дихає. Жінка намагалася кликали на допомогу, стукати по шафі, аби привернути до себе увагу – однак все це не працювало.

4 дні під завалами

На щастя, Некла могла годувати немовля. Води і їжі не було. У відчаї жінка марно намагалась випити власного грудного молока. У той час над завалами було чути віддалені голоси, але жінка вирішила зберегти сили і не кричати – все одно ніхто не почує.

Некла пригадує, що лік часу був повністю втрачений. Жінка хвилювалася за дітей, за чоловіка і вже бувало, думала, що не вибереться з-під завалів, але її маленький син давав їй надію.

Хлопчик майже постійно спав, а коли прокидався і починав плакати, вона мовчки годувала його, доки він не заспокоювався.

Уся родина вижила

На 4-ий день Некла почула гавкіт собак. Вона подумала, що їй це, можливо, сниться, чи вона марить. Далі пролунали голоси, які попросили подати знак, чи вона жива.Так жінку з немовлям і знайшли.



Завали, під якими знайшли жінку та немовля / Фото BBC

Коли рятувальники спитали про вік її сина, вона розгубилася, бо пам'ятала тільки, що в той роковий день йому було 10 днів, а скільки днів уже минуло – не розуміла.

Жінку з немовлям госпіталізували. У лікарні вони дізналися, що чоловік та старший син також живі, але зазнали травм ніг, тож їх перевели до іншого госпіталю, а Некла з немовлям майже не постраждали і через добу їх виписали. Щоправда, родина залишилася без даху над головою. Зараз матір з дитиною живуть в імпровізованому наметі на 13 осіб.

Зараз найбільше бажання жінки – ніколи не переживати чогось подібного ще раз і її тішить те, що її маленький син точно не пам'ятатиме цього.