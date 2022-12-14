Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ, медик Андрей Жолоб. Он подчеркнул, что слаженность и синхронность действий военных медиков спасают жизнь бойцам ВСУ.
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В каких условиях работают медики на фронте
Жолоб отметил, что на протяжении всего времени, пока продолжалось контрнаступление на Херсон, его медицинская рота работала как выездная бригада. На Юге – артиллерийская война с множеством прилетов и очень сложных операций, которые выполняли наши защитники, чтобы обхитрить врага, заставить его ошибиться и потерять позиции.
Он рассказал, что был создан некий хаб с медротами других бригад. Поэтому независимо от того, из какой бригады был раненый, медицинскую помощь ему оказывал тот, кто был ближе и обладал большими навыками для конкретной ситуации. Ведь слаженность, синхронность действий и понимание того, когда нужно отступиться и дать поработать кому-то более опытному, – спасает жизнь нашим бойцам.
Война на Юге – очень специфическая, болотная. Нам пришлось бороться не только с врагом, но и с ужасным одесским и херсонским черноземом, просто килограммами налипающими на обувь, не дающими двигаться транспорту. Самыми тяжелыми были моменты, когда реанимобили застряли в болоте,
– сказал Жолоб.
По его словам, в подобных ситуациях военные медики применяли все силы, иногда на руках переносили раненых бойцов через реку или болото.
Военнослужащий ВСУ Андрей Жолоб рассказал, как медики спасают бойцов на фронте: смотрите видео
Как медики спасают военных на фронте
Жолоб отметил, что военные получают много мелких осколочных ранений, их нужно эвакуировать и следует дать им выговориться. Обычно наши защитники злятся на самих себя из-за полученного ранения.
Когда говоришь с раненым о бытовых делах, то адреналин вместе с обезболивающим, которым ты его готовишь для того, чтобы эвакуировать и транспортировать, делают чудесное дело,
– заметил медик.
Он добавил, что к нашим погибшим воинам медики относятся с уважением – их тела грузятся так же осторожно, как и травмированных бойцов. Ведь есть понимание того, что нужно сделать все, чтобы их семьи получили тела героев.
Какая сейчас ситуация на фронте: коротко
- Украинские военные продолжают мужественно противостоять врагу. И если на одних направлениях оккупанты не прекращают наступление, то на других наблюдается отвод войск.
- Бахмут сейчас является наиболее горячей точной восточного фронта, ведь за город идут ожесточенные бои. Враг сосредоточил большое количество артиллерии на данном направлении, однако немало единиц техники уже ликвидировали Вооруженные Силы Украины.
- Вагнеровцы гибнут сотнями, так и не добравшись на фронт. По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, многие мобилизованные с оккупированных территорий также пропали без вести.