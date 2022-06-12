О том, как не стать жертвой принудительного труда, рассказали в Госслужбе по труду Украины. Там отметили, что Международная организация труда четко дает определение принудительного труда.
Тем временем В Вильнюсе открыли первый в ЕС Украинский центр для вынужденных переселенцев
Является нарушением, если человеку угрожают за невыполнение работы
В Конвенции МОТ говорится, что принудительным является труд, требуемый от лица под угрозой наказания, или когда человек добровольно не предложил свои услуги.
Поэтому от работы следует отказаться, если есть следующие признаки:
- психологическое давление и манипуляции;
- перевод денег за предоставление услуг по трудоустройству;
- неофициальное трудоустройство;
- постоянное наблюдение, контроль со стороны работодателя;
- отказ показать регистрационные документы;
- сжатый срок предоставления согласия на работу;
- завышенная обещанная заработная плата;
- изменение условий труда в момент;
- требование отдать кому-либо паспорт;
- договор с непонятными условиями;
- компенсация так называемых "затрат" работодателя из первой заработной платы.
В Госслужбе по труду говорит, что переселенцам лучше держаться группами, чтобы минимизировать риски. Конечно, не стоит садиться в машины к потенциальным работодателям самому или хотя бы записать данные машины и выслать знакомых.
Документы нельзя отдавать посторонним
Ни в коем случае нельзя передавать свои документы посредникам или работодателям. Лучший выход сделать копии важных документов и оставить родным вместе с фотографией.
Хорошо бы перед самым трудоустройством тщательно проконсультироваться с юристом. В любых подозрительных или угрожающих случаях необходимо обращаться в полицию.
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Вынужденные переселенцы в Украине: последние новости
- С марта 2022-го государство платит ВПЛ ежемесячное пособие на проживание в размере 2 тысяч гривен для взрослого. Помощь 3 тысячи гривен выдают на ребенка или лицо с инвалидностью.
- Однако речь идет только о переселенцах только из определенных областей. В перечне 270 общин из 8 областей.
- Также существует не менее шести программ целевой денежной поддержки от международных организаций.