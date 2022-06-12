Про те, як не стати жертвою, розповіли у Держслужбі з питань праці України. Там зазначили, що Міжнародна організація праці чітко дає визначення примусовій праці.
Тим часом У Вільнюсі відкрили перший у ЄС Український центр для вимушених переселенців
Є порушенням, якщо людині погрожують за невиконання роботи
У Конвенції МОП мовиться, що примусовою є праця, яку вимагають від особи під загрозою покарання, або коли людина добровільно не запропонувала свої послуги.
Отож від роботи варто відмовитись, якщо є такі ознаки:
- психологічний тиск і маніпуляції;
- переказ грошей за надання послуг із працевлаштування;
- неофіційне працевлаштування;
- постійний нагляд, контроль із боку роботодавця;
- відмова показати реєстраційні документи;
- стислий строк надання згоди на роботу;
- завищена обіцяна заробітна плата;
- зміна умов праці в останній момент;
- вимога віддати комусь паспорт;
- договір із незрозумілими умовами;
- компенсація так званих "витрат" роботадавцю із першої заробітної платні.
У Держслужбі з праці кажуть, переселенцям краще триматись групами, аби мінімізувати ризики. Звісно, не варто сідати в машини до потенційних працедавців самому, або хоча б треба записати дані автівки та вислати знайомих.
Документи не можна віддавати стороннім особам
В жодному разі не можна передавати свої документи посередникам або роботодавцям. Найкращий вихід зробити копії важливих документів і залишити рідним разом з фотокарткою.
Добре б було перед самим працевлаштуванням ретельно проконсультуватись з юристом. У будь-яких підозрілих або загрозливих випадках необхідно звертатись до поліції.
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Вимушені переселенці в Україні: останні новини
- З березня 2022-го держава платить ВПО щомісячну допомогу на проживання у розмірі 2 тисячі гривень для дорослого. Допомогу 3 тисячі гривень видають на дитину або особу з інвалідністю.
- Проте мовиться лише про переселенців лише з певних областей. У переліку 270 громад з 8 областей.
- Також існує щонайменше 6 програм цільової грошової підтримки від міжнародних організацій.
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