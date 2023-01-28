Об этом для 24 Канала рассказал украинский активист из Осло Ростислав Евдюхин. Во время прямой трансляции он находился на демонстрации. Такие события Ростислав организует каждый день.

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"У нас есть целая группа, которая организует демонстрации. Сейчас (13:49, 28 января – 24 Канал) мы стоим в центре Осло перед парламентом и заканчиваем первую часть демонстрации. Мы исполняем гимн и к нам приходит норвежец, аккомпанирующий на скрипке", – сказал активист.

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Политики общаются с активистами

По словам Ростислава, сначала было сложно каждый день выходить на демонстрации, но активисты привыкли и научились организовывать время. Последнюю неделю он сам ведет митинги на английском.

Активист подчеркнул, что очень важно рассказывать норвежцам, что происходит в Украине и что нужно для защиты. Следует объяснять, что норвежцы должны быть заинтересованы в поддержке Украины.

Надо создавать социальный запрос у политиков в помощь. Он работает. Парламентарии выходят, слушают нас. Они подходят и аплодируют. Очень многие политики с нами общались и у нас большая поддержка среди норвежских политических партий, – сообщил Евдюхин.

Дискурс в пользу Украины

Среди норвежцев есть небольшая группа людей, которая благосклонно относится к России. Ростислав объяснил, что обычно это те, кто связан с коммунистической партией, против вакцин и верит в конспирологию. Однако активист считает, что их очень мало, а большинство людей понимают, почему Украине необходимо снабжать оружием.

"Недавно прошли дебаты сторонников коммунистов – "Партии красных". Во время этого часть партии заявила, что изменила свое мнение и понимает, почему следует отправлять оружие в Украину. Постоянно есть дискурс и он в нашу пользу", – отметил Ростислав.

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Отношение норвежцев к санкциям против россиян

Активист рассказал, что Норвегию называют страной, которая является бенефициаром войны, потому что после повышения цен на газ и нефть она получила огромную сверхприбыль. Следовательно, среди людей вряд ли можно услышать мнения, что санкции против россиян вредят экономике.

Мы постоянно говорим, что санкций недостаточно. Их нужно усиливать. Рассказываем о сферах, где санкции не были введены. Когда норвежцы слышат об этом, полностью нас поддерживают. Они удивляются, когда узнают, что Норвегия до сих пор покупает рыбу в России, идет торговля алюминием, – сказал Ростислав.

Он рассказал, что в Осло есть так называемые хорошие россияне и открыто поддерживающие войну. Он отметил, что норвежцы очень толерантны и многие думают, что отказаться от россиян не нужно. Однако, если граждане страны-террористки поддерживают войну, то относятся к ним резко негативно.

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Активисты ходят в посольство кафиров

Ростислав при включении направлялся в посольство террористов в Норвегии. Он отметил, что после официальной части демонстрации украинцы в Осло общаются с работниками российского посольства.

"Мы рассказываем об их ответственности в этой войне. Говорим, что их ждет суд. Рассказываем норвежцам, кто живет рядом с ними", – добавил активист.