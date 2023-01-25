Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Также он анонсировал много хороших новостей и дальше.

Кстати говоря США передают Украине 31 танк Abrams

Норвегия отправит нам Leopard 2. Это только начало, дальше будет немало крутых новостей,
– написал Ермак.

Количество танков не разглашается

Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм также подтвердил передачу танков, информирует NRK . Однако о количестве танков пока не говорят. Отдельно Грамм подчеркнул, что это должно быть подкреплено обучением украинских военных и финансированием.

Мы должны как можно лучше поддерживать Украину в оборонном бою,
– отметил чиновник.

Министр констатировал, что танки в Украине очень востребованы. Поэтому Норвегия должна быть вовлечена.

Германия и США передают танки

  • Германия приняла судьбоносное решение о передаче Украине роту Leopard 2. В целом европейские страны планируют передать Украине 80 основных боевых танков Leopard на два батальона.
  • Министр обороны Германии Борис Писториус заявил , что первые Leopard 2 поступят в Украину уже через 3 месяца.
  • Президент США Джо Байден заявил, что Штаты передадут Украине 31 танк Abrams. Также Вашингтон начнет обучение украинских военных