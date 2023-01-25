Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Також він анонсував багато хороших новин і надалі.

До речі США передають Україні 31 танк Abrams

Норвегія відправить нам Leopard 2. Це тільки початок, далі буде чимало крутих новин,

– написав Єрмак.

Кількість танків не розголошують

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам також підтвердив передачу танків, інформує NRK. Однак про кількість танків наразі не говорять. Окремо Грам наголосив, що це має бути підкріплено навчанням українських військових і фінансуванням.

Ми повинні якомога краще підтримувати Україну в оборонному бою,

– зазначив чиновник.

Міністр констатував, що танки в Україні дуже затребувані. Тому Норвегія має бути залучена.

Німеччина та США передають танки