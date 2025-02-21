Американский политолог Рамиз Юнус в эфире 24 Канала отметил, что заявления Дональда Трампа в Давосе, а затем его решение отправить туда свою команду во главе с Джей Ди Вэнсом, играют на пользу Украине. Политолог описал это в своей статье для одного из европейских изданий, которую назвал "Холодный дождь для Европы".

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"Европа за все эти 35 лет после распада Советского Союза никогда не делала решительных шагов и не играла ведущей роли. Несмотря на то, что прошло более 30 лет и были созданы политические институты в Брюсселе и Страсбурге во главе с Евросоюзом, мы видим их нерешительность. Когда началась эта война, НАТО и Евросоюз проявили свою "беззубость"", – сказал Рамиз Юнус.

Европа не реагировала на агрессию России

Политолог добавил, что ни экономическая, ни военно-политическая машина не заработали так, как нужно. Агрессора не было наказано, и его не смогли остановить, несмотря на то что война продолжается на территории Европы.

Рамиз Юнус заметил, что после распада Советского Союза США передали управление этим регионом европейским лидерам – таким странам, как Германия, Франция, Италия, а также Великобритании. Однако после войн в Карабахе, Абхазии и Молдове, в частности на территории Приднестровья, Европа не приняла никаких значимых мер. Так же и в 2008 году после войны в Грузии, в 2014 году после аннексии Крыма и войны на Донбассе – снова ничего. В итоге это привело к нынешней ситуации.

"Только благодаря решимости президента Зеленского, который отказался покинуть страну, повестка дня США и Европы изменилась. Всем пришлось вносить коррективы. За эти три года Украина и Европа прошли огромный путь. Возможно, Европе не хватало "удара кувалдой", и именно такой удар она получила в Давосе и Мюнхене. Я не вижу в этом ничего плохого, ведь именно страх и инстинкт самосохранения заставили Европу начать действовать. Серия саммитов в Париже лишь подтверждает это", – сказал Рамиз Юнус.

Решительность Украины

Политолог добавил, что Дональд Трамп прямо заявляет: "Я не буду этим заниматься, я не хочу вас поддерживать, если хотите помощи – платите". Он обращается так не только к европейцам, но и к украинцам.

Однако он понимает, что давление на Украину может дорого ему обойтись. Ведь в Украине у власти не Шольц, не Макрон и не другие европейские лидеры, а совсем другой человек, которому уже некуда отступать. За три года Зеленский доказал свой характер, регулярно демонстрируя решимость не только в отношении Москвы, но и на саммитах в Вашингтоне и Вильнюсе,

– сказал Рамиз Юнус.

Он добавил, что тактика Зеленского во взаимодействии с Западом сделала его самостоятельным игроком, которого теперь вынуждены учитывать все, в том числе и президент США.

Зеленский стал единственным мировым лидером, который осмелился ответить Трампу. Дипломатия важна между союзниками, но когда жертву агрессии называют диктатором, а самого агрессора не осуждают, это не может не вызвать реакции,

– отметил Рамиз Юнус.

Политолог отметил, что, например, Джастин Трюдо терпит оскорбления, а лидеры ЕС боятся ответить Дональду Трампу, тогда как Зеленский не испугался. Он не высказывался грубо, как Трамп, но сказал жестко и четко – так, как должен был сказать.

"Президенту Дональду Трампу в этой ситуации, возможно, стоит немного постесняться. Ведь ты – президент великой державы, тебя выбрал американский народ, и ты понимаешь, что сегодня все взгляды обращены на тебя. Мы, американцы, с надеждой воспринимаем смену власти в Белом доме. Я понимаю, что тот беспорядок, который царил при Джо Байдене с левой идеологией, зашел в тупик. И если американское общество дало тебе карт-бланш, у тебя нет морального права отбеливать агрессора, а жертву называть агрессором, а лидера этой страны – диктатором", – подчеркнул Рамиз Юнус.

Он добавил, что своими заявлениями сегодня Дональд Трамп наносит удар по собственному имиджу, а также по имиджу США. Именно поэтому его слова вызывают такой большой негатив во всем мире.