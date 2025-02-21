Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Рубио, которое он дал журналистке Кэтрин Херридж.

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Трамп "расстроился" из-за Зеленского

У Марко Рубио спросили, что он подумал, когда Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

Я думаю, что президент Трамп очень расстроен президентом Зеленским и это в определенной степени справедливо,

– ответил госсекретарь США.

По его словам, все из-за якобы отсутствия благодарности за оказанную Украине помощь и отказ Зеленского подписать соглашение по полезным ископаемым.

Честно говоря, я лично был очень расстроен, потому что мы имели разговор с президентом Зеленским – я и вице-президент. И мы обсудили вопрос о правах на полезные ископаемые, и мы объяснили им, смотрите, мы хотим быть в совместном предприятии с вами – не потому, что мы пытаемся украсть у вашей страны, а потому, что мы считаем, что это на самом деле гарантия безопасности,

– объяснил Рубио.

Тогда Владимир Зеленский заявил, что хочет заключить это соглашение, однако подчеркнул, что его "нужно провести через законодательный процесс". В то же время, по словам Марко Рубио, через два дня президент Украины полностью "отверг соглашение".

В новом интервью госсекретарь подчеркнул, что хотел бы видеть "какой-то уровень благодарности" за заботу со стороны США. Рубио также убежден, что Трамп готов работать над достижением мира, "потому что ему небезразлична судьба Украины".

К слову, недавно США отказались быть соавторами проекта резолюции ООН проекта резолюции ООН, связанной с трехлетием с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Этот документ выражает поддержку территориальной целостности страны и осуждает российскую агрессию.